Полиция нашла мужчину, который побил челябинского ребенка возле ДК

В Челябинске полицейские нашли мужчину, который побил ребенка возле ДК в поселке Новосинеглазово. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.
«Ему 55 лет, это житель того же микрорайона. Мужчина пояснил, что, возвращаясь с работы, увидел конфликт между детьми. Пытаясь их разнять, он дважды ударил по голове 10-летнего мальчика», — сообщили в челябинском управлении МВД.
В полиции отмечают, что возбуждено административное производство по статье о побоях. Мать пострадавшего ребенка уверяет, что в момент избиения мальчика мужчина был пьян. По ее словам, дети, находившиеся рядом, кричали, чтобы он прекратил избиение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!