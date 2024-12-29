29 декабря 2024
28 декабря 2024

Полиция нашла мужчину, который побил челябинского ребенка возле ДК

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция возбудила административное производство по статье о побоях
Полиция возбудила административное производство по статье о побоях Фото:

В Челябинске полицейские нашли мужчину, который побил ребенка возле ДК в поселке Новосинеглазово. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу. 

«Ему 55 лет, это житель того же микрорайона. Мужчина пояснил, что, возвращаясь с работы, увидел конфликт между детьми. Пытаясь их разнять, он дважды ударил по голове 10-летнего мальчика», — сообщили в челябинском управлении МВД.

В полиции отмечают, что возбуждено административное производство по статье о побоях. Мать пострадавшего ребенка уверяет, что в момент избиения мальчика мужчина был пьян. По ее словам, дети, находившиеся рядом, кричали, чтобы он прекратил избиение.

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В Челябинске полицейские нашли мужчину, который побил ребенка возле ДК в поселке Новосинеглазово. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.  «Ему 55 лет, это житель того же микрорайона. Мужчина пояснил, что, возвращаясь с работы, увидел конфликт между детьми. Пытаясь их разнять, он дважды ударил по голове 10-летнего мальчика», — сообщили в челябинском управлении МВД. В полиции отмечают, что возбуждено административное производство по статье о побоях. Мать пострадавшего ребенка уверяет, что в момент избиения мальчика мужчина был пьян. По ее словам, дети, находившиеся рядом, кричали, чтобы он прекратил избиение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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