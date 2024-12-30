Mash: шоколад в России подорожает на 25% в января 2025

Некоторые виды шоколада подорожают в январе 2025 года на 25%. Это связано с ростом цен на какао-бобы, сообщил telegram-канал Mash.
«Шоколад в России подорожает на 25% в январе. Из-за рекордного роста цен на какао-бобы в мире», — написали в канале. Там отметили, что молочный шоколад, вероятно, избежит роста цен.
Там отметили, что из-за неурожая какао-бобов в Западной Африке цены на них на рынке взлетели до исторического максимума, следовательно, подорожало и шоколадное сырье. Так, цена на какао-порошок выросла 12%, кокосовое масло — на 18%, сахарозаменитель — на 16%.
Это должно сильно повлиять на цены на темный и белый шоколад. Однако молочный шоколад, в котором основным ингредиентом является какао-масло — а его можно легко разбавить пальмовым маслом или жирами, сильно измениться в цене не должен, поскольку его производство, вероятно, даже вырастет, заключили в канале.
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