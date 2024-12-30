Mash: шоколад в России подорожает на 25% в января 2025

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В России подорожает шоколад из-за неурожая какао-бобов в Африке
В России подорожает шоколад из-за неурожая какао-бобов в Африке Фото:

Некоторые виды шоколада подорожают в январе 2025 года на 25%. Это связано с ростом цен на какао-бобы, сообщил telegram-канал Mash.

«Шоколад в России подорожает на 25% в январе. Из-за рекордного роста цен на какао-бобы в мире», — написали в канале. Там отметили, что молочный шоколад, вероятно, избежит роста цен.

Там отметили, что из-за неурожая какао-бобов в Западной Африке цены на них на рынке взлетели до исторического максимума, следовательно, подорожало и шоколадное сырье. Так, цена на какао-порошок выросла 12%, кокосовое масло — на 18%, сахарозаменитель — на 16%. 

Это должно сильно повлиять на цены на темный и белый шоколад. Однако молочный шоколад, в котором основным ингредиентом является какао-масло — а его можно легко разбавить пальмовым маслом или жирами, сильно измениться в цене не должен, поскольку его производство, вероятно, даже вырастет, заключили в канале.

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Некоторые виды шоколада подорожают в январе 2025 года на 25%. Это связано с ростом цен на какао-бобы, сообщил telegram-канал Mash. «Шоколад в России подорожает на 25% в январе. Из-за рекордного роста цен на какао-бобы в мире», — написали в канале. Там отметили, что молочный шоколад, вероятно, избежит роста цен. Там отметили, что из-за неурожая какао-бобов в Западной Африке цены на них на рынке взлетели до исторического максимума, следовательно, подорожало и шоколадное сырье. Так, цена на какао-порошок выросла 12%, кокосовое масло — на 18%, сахарозаменитель — на 16%.  Это должно сильно повлиять на цены на темный и белый шоколад. Однако молочный шоколад, в котором основным ингредиентом является какао-масло — а его можно легко разбавить пальмовым маслом или жирами, сильно измениться в цене не должен, поскольку его производство, вероятно, даже вырастет, заключили в канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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