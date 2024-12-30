Путин обратился к главам зарубежных стран

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом руководителям различных государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств», — написали на официальном сайте Кремля. Так, Путин поздравил главу КНР Си Цзиньпина, лидера КНДР Ким Чен Ына, лидеров Турции — Реджепа Эрдогана, Сербии — Александра Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и многих других.
Кроме того, бывшие руководители иностранных государств и правительств получили от Путина поздравительные телеграммы. Среди экс-глав — Рауль Кастро, Роберт Кочарян, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян и Герхард Шредер.
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