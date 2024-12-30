FT: Польша построит дорогу к России для переброски военных

Польша собирается построить дорогу к Границе с Калининградской областью для быстрой переброски войск в случае необходимости. Об этом сообщил замглавы МИД страны Мачей Дущик.
«Польша в 2025 году построит дорогу к границе с Калининградской областью РФ для возможности быстрой переброски войск и силовиков в случае необходимости», — заявил Мачей Дущик в беседе с британской газетой Financial Times. Он подчеркнул, что строительство начнется в ближайшие месяцы, однако других деталей не уточнил.
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