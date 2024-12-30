FT: Польша построит дорогу к России для переброски военных

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Польша собирается построить дорогу к границе РФ для переброса своих войск
Польша собирается построить дорогу к границе РФ для переброса своих войск Фото:

Польша собирается построить дорогу к Границе с Калининградской областью для быстрой переброски войск в случае необходимости. Об этом сообщил замглавы МИД страны Мачей Дущик.

«Польша в 2025 году построит дорогу к границе с Калининградской областью РФ для возможности быстрой переброски войск и силовиков в случае необходимости», — заявил Мачей Дущик в беседе с британской газетой Financial Times. Он подчеркнул, что строительство начнется в ближайшие месяцы, однако других деталей не уточнил.

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Польша собирается построить дорогу к Границе с Калининградской областью для быстрой переброски войск в случае необходимости. Об этом сообщил замглавы МИД страны Мачей Дущик. «Польша в 2025 году построит дорогу к границе с Калининградской областью РФ для возможности быстрой переброски войск и силовиков в случае необходимости», — заявил Мачей Дущик в беседе с британской газетой Financial Times. Он подчеркнул, что строительство начнется в ближайшие месяцы, однако других деталей не уточнил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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