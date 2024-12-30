Mash: ВСУ пытались атаковать «Дружбу»

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ВСУ атаковали дроном нефтепровод из-за заявления Роберта Фицо по поставкам электроэнергии
ВСУ атаковали дроном нефтепровод из-за заявления Роберта Фицо по поставкам электроэнергии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия атаковала нефтепровод «Дружба» в Брянской области, предварительно, с помощью реактивной ракетой-дроном «Пекло» . Это произошло после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил Киеву о возможности приостановки подачи электроэнергии в ответ на проблемы с транзитом российского газа, сообщил telegram-канал Mash. 

«ВСУ попытались атаковать нефтепровод „Дружба“ в районе города Новозыбкова Брянской области. Сразу после того, как премьер Словакии Роберт Фицо напомнил Украине о возможной приостановке поставки электричества», — передает telegram-канал. 

В результате удара ВСУ произошло частичное разрушение технического здания, находящегося на территории нефтепровода. Сам нефтепровод не пострадал, раненных не было обнаружено. Отмечается, что «Дружба» является важным транспортным коридором для поставок нефти в Европу.

Ранее «Газпром» объявил о прекращении поставок российского газа через Украину в Европу с 1 января 2025 года. Это обуславливается тем, что Киев не захотел продлевать соответствующий контракт и Россия также отказалась от этого. 

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Украинская армия атаковала нефтепровод «Дружба» в Брянской области, предварительно, с помощью реактивной ракетой-дроном «Пекло» . Это произошло после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил Киеву о возможности приостановки подачи электроэнергии в ответ на проблемы с транзитом российского газа, сообщил telegram-канал Mash.  «ВСУ попытались атаковать нефтепровод „Дружба“ в районе города Новозыбкова Брянской области. Сразу после того, как премьер Словакии Роберт Фицо напомнил Украине о возможной приостановке поставки электричества», — передает telegram-канал.  В результате удара ВСУ произошло частичное разрушение технического здания, находящегося на территории нефтепровода. Сам нефтепровод не пострадал, раненных не было обнаружено. Отмечается, что «Дружба» является важным транспортным коридором для поставок нефти в Европу. Ранее «Газпром» объявил о прекращении поставок российского газа через Украину в Европу с 1 января 2025 года. Это обуславливается тем, что Киев не захотел продлевать соответствующий контракт и Россия также отказалась от этого. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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