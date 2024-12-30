Mash: ВСУ пытались атаковать «Дружбу»

Украинская армия атаковала нефтепровод «Дружба» в Брянской области, предварительно, с помощью реактивной ракетой-дроном «Пекло» . Это произошло после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил Киеву о возможности приостановки подачи электроэнергии в ответ на проблемы с транзитом российского газа, сообщил telegram-канал Mash.
«ВСУ попытались атаковать нефтепровод „Дружба“ в районе города Новозыбкова Брянской области. Сразу после того, как премьер Словакии Роберт Фицо напомнил Украине о возможной приостановке поставки электричества», — передает telegram-канал.
В результате удара ВСУ произошло частичное разрушение технического здания, находящегося на территории нефтепровода. Сам нефтепровод не пострадал, раненных не было обнаружено. Отмечается, что «Дружба» является важным транспортным коридором для поставок нефти в Европу.
Ранее «Газпром» объявил о прекращении поставок российского газа через Украину в Европу с 1 января 2025 года. Это обуславливается тем, что Киев не захотел продлевать соответствующий контракт и Россия также отказалась от этого.
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