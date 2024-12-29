Сломанные кости лица челябинского школьника привлекли внимание Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на историю с жестоким избиением школьника в туалете IT-лицеем под Челябинском в Сосновском районе. Она пообещала родителям помочь установить справедливость.
«У парня перелом носа и другие серьезные травмы. Мать ребенка утверждает, что руководство школы даже не вызвало скорую. Также она считает, что дело пытаются замять. Обратимся в Следственный комитет с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в telegram-канале.
Мать ребенка ранее рассказала, что когда она прибежала к сыну, он находился в медпункте: весь в крови, с наложенным льдом и без зубов. Стоявшая там завуч со смешком заметила: «Подрались по-пацански». У ребенка оказались серьезные повреждения лица: шесть переломов костей, сломанный нос и выбитый зуб. Нападение произошло еще 18 декабря, но семья пострадавшего рассказала об этом только спустя 11 дней.
Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Оно предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
«После опроса свидетелей установлено, что между учениками 11-го класса возник конфликт. Его участники испытывали личную неприязнь. В ходе драки один из учеников нанес травмирующий удар второму», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.
Прокуратура также обратила внимание на происшествие в IT-лицее. Надзорный орган планирует проанализировать, как в образовательном учреждении осуществляется профилактика правонарушений среди подростков.
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