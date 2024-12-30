Экс-министра обороны Армении задержали в Москве

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Аршак Карапетян объявлен в розыск в Армении
Аршак Карапетян объявлен в розыск в Армении Фото:

В Москве задержали бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна. Он объявлен в розыск на Родине и проходит фигурантом в уголовном деле. Об этом сообщили журналисты. 

«Аршака Карапетяна задержали на Тверской улице днем», — передает telegram-канал 112. Отмечается, что бывший министр объявлен в розыск в Армении. На него заведено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. 

Карапетян был назначен на должность министра обороны в 2021 году. Он пробыл на посту всего несколько месяцев.

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В Москве задержали бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна. Он объявлен в розыск на Родине и проходит фигурантом в уголовном деле. Об этом сообщили журналисты.  «Аршака Карапетяна задержали на Тверской улице днем», — передает telegram-канал 112. Отмечается, что бывший министр объявлен в розыск в Армении. На него заведено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.  Карапетян был назначен на должность министра обороны в 2021 году. Он пробыл на посту всего несколько месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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