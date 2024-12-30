Экс-министра обороны Армении задержали в Москве

В Москве задержали бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна. Он объявлен в розыск на Родине и проходит фигурантом в уголовном деле. Об этом сообщили журналисты.
«Аршака Карапетяна задержали на Тверской улице днем», — передает telegram-канал 112. Отмечается, что бывший министр объявлен в розыск в Армении. На него заведено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Карапетян был назначен на должность министра обороны в 2021 году. Он пробыл на посту всего несколько месяцев.
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