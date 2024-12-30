Новые власти Сирии наладят отношения с Украиной

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Сирия хочет улучшить стратегическое сотрудничество с Украиной
Сирия хочет улучшить стратегическое сотрудничество с Украиной Фото:

Новая власть в Сирии будет выстраивать вектор стратегического сотрудничества в разных направлениях с Украиной. Об этом сообщил глава МИД во временном правительстве Сирии Асаад Аль-Шибани.

«Между Сирией и Украиной установятся стратегические партнерские отношения на политическом, экономическом, социальном и научном уровнях», — заявил Аль-Шибани. Его слова передает агентство SANA в соцсети Х. 

Ранее делегация из Киева прибыла с официальным визитом в Дамаск. Украинские представители проведут встречу с новым руководством Сирии, включая де-факто нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа. 

При этом новый глава Сирии заявил, что страна не намерена портить отношения с Россией после свержения режима Башара Асада. По словам аш-Шараа, у Сирии есть стратегические интересы в отношении РФ, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что сирийская сторона сохранила российские базы в Латакии и Тартусе. На данный момент власти Дамаска не планируют разрывать с РФ соглашение об использовании военных баз в провинциях, пишет деловое издание «Взгляд».

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Новая власть в Сирии будет выстраивать вектор стратегического сотрудничества в разных направлениях с Украиной. Об этом сообщил глава МИД во временном правительстве Сирии Асаад Аль-Шибани. «Между Сирией и Украиной установятся стратегические партнерские отношения на политическом, экономическом, социальном и научном уровнях», — заявил Аль-Шибани. Его слова передает агентство SANA в соцсети Х.  Ранее делегация из Киева прибыла с официальным визитом в Дамаск. Украинские представители проведут встречу с новым руководством Сирии, включая де-факто нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа.  При этом новый глава Сирии заявил, что страна не намерена портить отношения с Россией после свержения режима Башара Асада. По словам аш-Шараа, у Сирии есть стратегические интересы в отношении РФ, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что сирийская сторона сохранила российские базы в Латакии и Тартусе. На данный момент власти Дамаска не планируют разрывать с РФ соглашение об использовании военных баз в провинциях, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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