Новые власти Сирии наладят отношения с Украиной

Новая власть в Сирии будет выстраивать вектор стратегического сотрудничества в разных направлениях с Украиной. Об этом сообщил глава МИД во временном правительстве Сирии Асаад Аль-Шибани.
«Между Сирией и Украиной установятся стратегические партнерские отношения на политическом, экономическом, социальном и научном уровнях», — заявил Аль-Шибани. Его слова передает агентство SANA в соцсети Х.
Ранее делегация из Киева прибыла с официальным визитом в Дамаск. Украинские представители проведут встречу с новым руководством Сирии, включая де-факто нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа.
При этом новый глава Сирии заявил, что страна не намерена портить отношения с Россией после свержения режима Башара Асада. По словам аш-Шараа, у Сирии есть стратегические интересы в отношении РФ, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что сирийская сторона сохранила российские базы в Латакии и Тартусе. На данный момент власти Дамаска не планируют разрывать с РФ соглашение об использовании военных баз в провинциях, пишет деловое издание «Взгляд».
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