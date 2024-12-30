В Москве задержали экс-министра обороны Армении: что произошло, чем известен Аршак Карапетян

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян был задержан в Москве по запросу армянских властей. Спустя несколько часов он был отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщили в правоохранительных органах журналистам. Известно, что Карапетян пробыл на должности премьер-министра всего несколько месяцев, а также безуспешно пытался зарегистрировать свою партию. URA.RU рассказывает, чем запомнился экс-министр и что известно о задержании в целом.
Причины задержания
Аршак Карапетян был задержан в центре Москвы 30 декабря, а затем был отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщили сразу несколько источников из российских СМИ. Выяснилось, что у себя на Родине Карапетян объявлен в розыск Арменией по статьям о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и властью. Источник ТАСС отметил, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о выдаче Карапетяна армянской стороне.
Аршак Карапетян был министром обороны всего пару месяцев
Аршак Карапетян с 13 апреля по 20 июля 2021 года занимал должность первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении. По решению премьер-министра, 20 июля 2021 года Карапетян был назначен первым заместителем министра обороны, а уже 2 августа того же года стал министром обороны. Однако уже 15 ноября 2021 года Аршак Карапетян был освобожден от своих обязанностей.
Чем он занимался после
После увольнения из министерства Карапетян активно занимался политической деятельностью, став лидером движения «Всеармянский фронт». В интервью он часто высказывался о необходимости изменений в стране и призывал к участию в политической жизни.
Карапетян также активно комментировал внешнеполитическую ситуацию, в частности отношения между Арменией и Турцией, а также стратегическую необходимость сотрудничества с Россией и другими странами ОДКБ. Говоря об отношениях с Россией, Карапетян неоднократно отмечал, что его в своей стране называют пророссийским.
"Меня постоянно называют прорусским. <...> Я хочу, чтобы наш народ понял: если бы не русский народ, то не было бы ни Первой, ни Второй, ни Третьей Республики Армения. И вообще, не было бы ничего, даже армянской губернии. Нельзя забывать, как получилось, что появилась армянская губерния, как получилось, что из армянской губернии появилась Советская Республика Армения", — отмечал Аршак Карапетян в интервью газете «Ноев Ковчег» в сентябре этого года.
Краткая биография
Аршак Карапетян родился 6 февраля 1967 года в Ереване. В период с 1984 по 1989 год он обучался в Калининградском высшем военно-морском училище в России. С 1994 по 1997 год Карапетян проходил обучение в Военной академии имени Фрунзе Вооруженных сил России, завершив его с получением золотой медали.
В 2006 году он изучал английский язык в Йоркском университете (Великобритания), а в 2008 году продолжил образование в Военной академии Вооруженных сил России. В 2011 году Карапетян принял участие в программе обучения Гарвардской школы Кеннеди.
С 1993 по 2018 год Аршак Карапетян служил в Вооруженных силах Армении, достигнув звания генерал-майора. С 2018 по 2021 год он выполнял обязанности советника премьер-министра Никола Пашиняна. Потом работал при генштабе и дослужился до министра обороны, но на этой должности он долго не продержался.
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