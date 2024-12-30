США в последний раз выделили Украине деньги на безопасность страны

Соединенные Штаты обязались выделить Украине дополнительную поддержку в размере 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщила глава минфина США Джанет Йеллен. Она подчеркнула, что это последняя выплата Киеву из бюджетных ассигнований, направленных на безопасность страны.
«Соединенные Штаты направили Украине дополнительную бюджетную помощь в размере 3,4 миллиарда долларов. <...> Прямая бюджетная помощь стала последней выплатой в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины на 2024 год», — заявила Джанет Йеллен. Ее слова передает Reuters.
Йеллен отметила, что благодаря этому финансированию общая сумма бюджетной помощи, предоставленной США Украине с момента начала конфликта с Россией, достигла более 30 миллиардов долларов. Эти средства, в основном, используются для поддержания функционирования украинского правительства, включая выплаты зарплат учителям и другим государственным служащим.
Президент США Джо Байден под конец своего срока выделил Украине 2,5 миллиарда долларов. На Украине отмечали, что Вашингтон направит Киеву 15 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов, сообщает 360.Ru. При этом Украину не упоминали при составлении бюджета на 2025 год, передает телеканал «Царьград».
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