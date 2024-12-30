Байден под конец срока выделил Украине миллиарды долларов

Американский президент Джо Байден в последние недели своего правления выделил Украине 2,5 миллиарда долларов. Он также заявил, что Пентагон находится в процессе передачи Киеву «сотен тысяч» артиллерийских боеприпасов и тысяч ракет. Эти заявления прозвучали за месяц до инаугурации Дональда Трампа.
«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении Украине помощи в области безопасности на сумму почти 2,5 миллиарда долларов. <...> Помощь также включает пакет Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) на сумму 1,22 миллиарда долларов», — заявил Байден, передает Белый дом на своем официальном сайте.
Он добавил, что Минобороны США находятся в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен бронемашин, что усилит позицию Украины по мере наступления зимы. Отмечается, что США будут продолжать работу над усилением позиций Киева до конца срока Байдена.
До этого украинский премьер-министр Денис Шмыгаль писал, что США направят Украине 15 миллиардов долларов за счет замороженных активов РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский говорил о значительной поддержке со стороны США, передает телеканал «Царьград». ЕС призвали нарастить поддержку, передает 360.Ru.
Джо Байден нарастил поддержку Украины в преддверии инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Последний еще до победы в президентских выборах давал понять, что намерен сократить военную поддержку Украины и способствовать завершению украинского конфликта. В Конгрессе этого опасаются.
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