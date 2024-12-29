Путин наградил две курганские семьи медалью ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил семьи Омаровых и Братчиковых из Курганской области медалью ордена «Родительская слава». Это следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации.
«Наградить медалью ордена „Родительская слава“… Братчикова Александра Николаевича, Братчикову Татьяну Витальевну, Омарова Кайрата Саруаровича, Омарову Айгуль Тураровну», — указано в документе от 28 декабря.
Ранее специалисты Курганского машиностроительного завода были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами и благодарностями президента РФ. Шестерым заводчанам присвоено почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ».
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