07 сентября 2024

Более 800 курганских оборонщиков получили награды от Путина

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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени, государственная награда
Сотрудников «Курганмашзавода» наградили медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото:

Более 800 специалистов Курганского машиностроительного завода были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами и благодарностями президента РФ, Ростеха и «Высокоточных комплексов». Об этом сообщили в пресс-службе «Курганмашзавода».

«В честь Дня танкиста на „Курганмашзаводе“ награждены более 800 специалистов. Сотрудники предприятия награждены медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени, почетными грамотами и благодарностями президента РФ, Ростеха и „Высокоточных комплексов“», — сообщили в telegram-канале завода.

Шестерым специалистам присвоено почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ». Семьям Неманихиных, общий трудовой стаж которых 281 год, и Михайловых — 272 года, присвоено звание «Трудовая династия АО».

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Более 800 специалистов Курганского машиностроительного завода были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами и благодарностями президента РФ, Ростеха и «Высокоточных комплексов». Об этом сообщили в пресс-службе «Курганмашзавода». «В честь Дня танкиста на „Курганмашзаводе“ награждены более 800 специалистов. Сотрудники предприятия награждены медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени, почетными грамотами и благодарностями президента РФ, Ростеха и „Высокоточных комплексов“», — сообщили в telegram-канале завода. Шестерым специалистам присвоено почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ». Семьям Неманихиных, общий трудовой стаж которых 281 год, и Михайловых — 272 года, присвоено звание «Трудовая династия АО».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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