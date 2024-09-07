Более 800 курганских оборонщиков получили награды от Путина

Более 800 специалистов Курганского машиностроительного завода были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами и благодарностями президента РФ, Ростеха и «Высокоточных комплексов». Об этом сообщили в пресс-службе «Курганмашзавода».
«В честь Дня танкиста на „Курганмашзаводе“ награждены более 800 специалистов. Сотрудники предприятия награждены медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени, почетными грамотами и благодарностями президента РФ, Ростеха и „Высокоточных комплексов“», — сообщили в telegram-канале завода.
Шестерым специалистам присвоено почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ». Семьям Неманихиных, общий трудовой стаж которых 281 год, и Михайловых — 272 года, присвоено звание «Трудовая династия АО».
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Более 800 специалистов Курганского машиностроительного завода были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами и благодарностями президента РФ, Ростеха и «Высокоточных комплексов». Об этом сообщили в пресс-службе «Курганмашзавода». «В честь Дня танкиста на „Курганмашзаводе“ награждены более 800 специалистов. Сотрудники предприятия награждены медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени, почетными грамотами и благодарностями президента РФ, Ростеха и „Высокоточных комплексов“», — сообщили в telegram-канале завода. Шестерым специалистам присвоено почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ». Семьям Неманихиных, общий трудовой стаж которых 281 год, и Михайловых — 272 года, присвоено звание «Трудовая династия АО».