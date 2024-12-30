Глава РФ Владимир Путин учредил президентские стипендии для спортсменов, тренеров и олимпийских чемпионов. Размер стипендии составляет 60 тысяч рублей. Общая квота стипендий по количеству — четыре тысячи, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте официальных правовых актов.
«Установить общую квоту на стипендии президент а РФ в количестве 4000 стипендий», — говорится в документе. Отмечается, что спортсмены получат по 60 тысяч рублей.
Основанием для назначения стипендии является высокие результатов в спорте, занятие первых трех мест на Параолимпийских и Олимпийских играх, Всемирных играх глухих и Сурдлимпийских играх.
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