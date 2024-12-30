Путин учредил президентские стипендии для спортсменов

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Путин подписал указ о выделении 60 тысяч рублей в качестве стипендии для спортсменов
Путин подписал указ о выделении 60 тысяч рублей в качестве стипендии для спортсменов Фото:

Глава РФ Владимир Путин учредил президентские стипендии для спортсменов, тренеров и олимпийских чемпионов. Размер стипендии составляет 60 тысяч рублей. Общая квота стипендий по количеству — четыре тысячи, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте официальных правовых актов. 

«Установить общую квоту на стипендии президент а РФ в количестве 4000 стипендий», — говорится в документе. Отмечается, что спортсмены получат по 60 тысяч рублей.

Основанием для назначения стипендии является высокие результатов в спорте, занятие первых трех мест на Параолимпийских и Олимпийских играх, Всемирных играх глухих и Сурдлимпийских играх.  

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Глава РФ Владимир Путин учредил президентские стипендии для спортсменов, тренеров и олимпийских чемпионов. Размер стипендии составляет 60 тысяч рублей. Общая квота стипендий по количеству — четыре тысячи, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте официальных правовых актов.  «Установить общую квоту на стипендии президент а РФ в количестве 4000 стипендий», — говорится в документе. Отмечается, что спортсмены получат по 60 тысяч рублей. Основанием для назначения стипендии является высокие результатов в спорте, занятие первых трех мест на Параолимпийских и Олимпийских играх, Всемирных играх глухих и Сурдлимпийских играх.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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