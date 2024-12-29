Бастрыкин временно отстранил главу СУ СКР по Челябинской области Колбасина

Глава СКР Александр Бастрыкин временно отстранил руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина от исполнения обязанностей из-за того, что в ходе межнационального конфликта между подростками в Парковом мигрантов не привлекли к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Бастрыкин поручил управлению кадров СК России провести служебную проверку, на время проведения которой отстранить руководителя СУ СК России по области Колбасина от исполнения обязанностей. Кроме того, глава СКР поручил Главному следственному управлению СКР провести процессуальную проверку по факту межнационального конфликта в связи с непривлечением к ответственности мигрантов», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК России».
В ходе следствия был упущен ряд доказательств, свидетельствующих о противоправных действиях второй стороны конфликта. Бастрыкин потребовал дать процессуальную оценку действиям сотрудников регионального следственного управления. В заявлении пресс-службы ведомства говорится, что местные подростки заступились за знакомого, на которого ранее напали уроженцы из Средней Азии. В настоящее время общественность Челябинска выражает беспокойство из-за привлечения парней к уголовной ответственности.
Курчатовский райсуд Челябинска ранее назначил условные сроки четверым парням — Александру Стасенко, Доброславу Б, Артему В . и Артему Г., устроившим драку в образовательном центре №5 в феврале 2023 года. Парни были в балаклавах и с битами в руках. Побоищу предшествовал конфликт с представителем диаспоры из Таджикистана.
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