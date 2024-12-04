Для челябинцев, устроивших побоище в ОЦ №5, запросили условные сроки

04 декабря 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Дело о драке подростков рассматривается в Курчатовском суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для группы челябинских подростков, устроивших побоище в образовательном центре №5 (ОЦ №5) Челябинска в феврале 2023 года, запросили условные сроки. Адвокаты молодых людей, в свою очередь, просили оправдать своих подзащитных. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Выступая в прениях прокурор просил признать подсудимых виновными в хулиганстве. Самому старшему из них, Александру Стасенко (на момент совершения преступления ему единственному из компании было 18 лет — прим. URA.RU) запросили в качестве наказания три года условно, оставшимся трем подросткам — два с половиной года условно», — рассказал источник. По данным URA.RU, адвокаты подросток просили суд вынести оправдательный приговор. В случае же обвинительного вердикта — снизить категорию преступления и отпустить в связи с примирением сторон. URA.RU связалось с пресс-службой Курчатовского суда, который рассматривает дело. Там сообщили, что вся информация будет доступна лишь после приговора. Компания из нескольких человек устроила побоище в ОЦ №5 Челябинска в микрорайоне Парковый в феврале 2023 года. В балаклавах и с битами в руках они догнали одного из участников и избили его. После один из подростков разбил стекло. Полиция оперативно отреагировала на произошедшее: все участники конфликта были задержаны. Было установлено, что драка началась у образовательного центра №2 (находится по соседству с образовательным центром №5 — прим. URA.RU). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для группы челябинских подростков, устроивших побоище в образовательном центре №5 (ОЦ №5) Челябинска в феврале 2023 года, запросили условные сроки. Адвокаты молодых людей, в свою очередь, просили оправдать своих подзащитных. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Выступая в прениях прокурор просил признать подсудимых виновными в хулиганстве. Самому старшему из них, Александру Стасенко (на момент совершения преступления ему единственному из компании было 18 лет — прим. URA.RU) запросили в качестве наказания три года условно, оставшимся трем подросткам — два с половиной года условно», — рассказал источник. По данным URA.RU, адвокаты подросток просили суд вынести оправдательный приговор. В случае же обвинительного вердикта — снизить категорию преступления и отпустить в связи с примирением сторон. URA.RU связалось с пресс-службой Курчатовского суда, который рассматривает дело. Там сообщили, что вся информация будет доступна лишь после приговора. Компания из нескольких человек устроила побоище в ОЦ №5 Челябинска в микрорайоне Парковый в феврале 2023 года. В балаклавах и с битами в руках они догнали одного из участников и избили его. После один из подростков разбил стекло. Полиция оперативно отреагировала на произошедшее: все участники конфликта были задержаны. Было установлено, что драка началась у образовательного центра №2 (находится по соседству с образовательным центром №5 — прим. URA.RU).