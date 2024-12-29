Губернатор Алексей Текслер принял участие в открытии нового катка в городском парке им. Ю. А. Гагарина в центре Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Открыли большой новый каток. Вы помните, мы несколько лет назад в парке Терешковой открыли каток, теперь здесь. Замечательное место, куда можно прийти всей семьей», — сказал губернатор, его слова приводит telegram-канал «ПУЛ N74».
Он отметил, что на новой площадке для активного отдыха пройдут новогодние мероприятия с аниматорами и световым шоу. Для удобства гостей на катке предусмотрен пункт проката и заточки коньков, имеется просторная зона для переодевания и отдыха.
Ранее мэрия Челябинска сообщала, что площадь нового льда составляет почти три тысячи квадратных метров льда. Каток расположен к югу от площадки «Гулливер».
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