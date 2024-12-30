Что нельзя надевать в новогоднюю ночь 2025: чего не любит Деревянная Змея

До новогодней ночи остались считанные дни, поэтому пришла пора выбирать праздничный гардероб. Праздничный образ должен не только красиво смотреться, но и сочетаться с главным символом года — Деревянной Змеей. URA.RU рассказывает, что будешь выигрышно надеть на Новый год, а от каких вещей лучше отказаться.
Какие цвета лучше не надевать на Новый год
Стоит начать с цвета костюма. Так как Деревянная Змея не любит холодные цвета, стоит сразу же отказаться от серых, синих и черных оттенков в праздничном наряде. Такая одежда не понравится Змее и принесет неудачу в наступающем году.
Новый 2025 году пройдет в стихии Огня, поэтому стоит выбирать яркую одежду для праздника. «Красные, оранжевые, желтые, золотистые, искрящиеся оттенки должны быть в одежде. Это может быть яркий макияж, красная помада, красный маникюр», — советует мастер фэн-шуй Ирина Березовская.
Также не стоит выбирать вещи, которые напоминают окрас хищника: принты с раскрасом зверей и их изображением. По этой же причине лучше оставить в шкафу одежду из кожи и меха — Деревянной Змее больше понравится наряд из шелка, льна или хлопка.
Что еще стоит учесть в наряде
Несмотря на то, что на праздник стоит нарядиться в яркую одежду, не нужно уходить в отрыв и создавать совсем вычурные наряды. Змея символизирует мудрость, и внешний вид должен подчеркивать ее аккуратность и изысканность.
«Одежда должна быть заметной, но в то же время обязательно изысканной и с хорошим вкусом. То есть все должно быть выдержано», — объяснила Ирина Березовская.
По этой же причине лучше не надевать на себя все украшения и аксессуары, которые попались под руку. Деревянной Змее может показаться это излишним. Чтобы подманить удачу, лучше остановиться на паре изысканных небольших украшений.
Слишком обтягивающий наряд также не понравится Деревянной Змее, ведь она символизирует гибкость и свободу. На праздник лучше выбрать комфортный свободный наряд.
Как привлечь удачу на Новый год
Чтобы удача посетила на Новый год, одного наряда мало: нужно еще провести несколько ритуалов. Первым делом нужно выбросить из дома все старые и сломанные вещи, а также провести генеральную уборку. Змея любит, чтобы все вещи лежали на своих местах, так что чистота и порядок в квартире помогут привлечь удачу и благополучие в 2025 году.
Лучше провести праздник мирно и не ввязываться в конфликты и ссоры в новогоднюю ночь. Змея — миролюбивое животное, поэтому агрессия в канун Нового года рассердит ее и отпугнет удачу. Лучше всего помириться со всеми и уладить конфликты до боя курантов — это поможет привлечь благополучие.
Встречать год в унынии — плохая идея. Деревянная Змея — это символ целеустремленности, так что праздник лучше проводить развалившись перед телевизором, а встретиться с веселой компанией, развлекаться и участвовать в разных веселых конкурсах и развлечениях.
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