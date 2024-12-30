30 декабря 2024

Еще одна страна в Европе останется без электричества от соседа

ГРЭС Приднестровья перекроет электропоставки в Молдавию с 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Молдавская гидроэлектростанция в Приднестровье является собственностью российской компании «Интер РАО» Фото:

С 1 января 2025 года Приднестровская ГРЭС прекратит поставку электричества в Молдавию. Об этом предупредил советник директора государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь.

«Контракт с ГРЭС не был продлен. Нас уведомили, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января [2025 года] станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра», — отметил Бынзарь в эфире общественного радио «Молдова 1».

Компания Energocom, стремясь обеспечить достаточное количество электроэнергии для потребителей в Молдове, заключила договоры с внутренними производителями, которые используют в своей деятельности солнечные панели и ветряные установки. Кроме того, предприятие намерено провести дополнительные закупки энергии через Европейскую сеть операторов транспортных систем. Бынзарь заявил, что компания Energocom активно работает с местным и иностранными партнерами и планирует покрыть дефицит электроэнергии за счет неиспользованных энергетических мощностей на границах с Евросоюзом и Украиной.

Молдавская гидроэлектростанция, расположенная в Приднестровье, является собственностью российской компании «Интер РАО». Эта станция обеспечивает около 80% потребностей Молдавии в электричестве. 28 декабря компания «Газпром» сообщила газораспределительной российско-молдавской компании «Молдовагаз» о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Это решение было принято в связи с нарушением Молдавией условий контракта и отказом от погашения задолженности.

Как URA.RU писало ранее, после 1 января Словакия назвала возможным прекращение поставок электроэнергии Украине. Страна будет оценивать газовую ситуацию и не исключает принятия ответных мер в отношении страны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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С 1 января 2025 года Приднестровская ГРЭС прекратит поставку электричества в Молдавию. Об этом предупредил советник директора государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь. «Контракт с ГРЭС не был продлен. Нас уведомили, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января [2025 года] станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра», — отметил Бынзарь в эфире общественного радио «Молдова 1». Компания Energocom, стремясь обеспечить достаточное количество электроэнергии для потребителей в Молдове, заключила договоры с внутренними производителями, которые используют в своей деятельности солнечные панели и ветряные установки. Кроме того, предприятие намерено провести дополнительные закупки энергии через Европейскую сеть операторов транспортных систем. Бынзарь заявил, что компания Energocom активно работает с местным и иностранными партнерами и планирует покрыть дефицит электроэнергии за счет неиспользованных энергетических мощностей на границах с Евросоюзом и Украиной. Молдавская гидроэлектростанция, расположенная в Приднестровье, является собственностью российской компании «Интер РАО». Эта станция обеспечивает около 80% потребностей Молдавии в электричестве. 28 декабря компания «Газпром» сообщила газораспределительной российско-молдавской компании «Молдовагаз» о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Это решение было принято в связи с нарушением Молдавией условий контракта и отказом от погашения задолженности. Как URA.RU писало ранее, после 1 января Словакия назвала возможным прекращение поставок электроэнергии Украине. Страна будет оценивать газовую ситуацию и не исключает принятия ответных мер в отношении страны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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