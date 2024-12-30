Комик Комиссаренко отреагировал мемом на новость о своем заочном сроке

Комик Вячеслав Комиссаренко опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией) мем в ответ на его заочное осуждение и арест в родной стране. В публикации была использована поддельная справка, якобы выданная на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В сторис комика переопубликован пост, в котором размещен ненастоящий документ, в шуточной форме констатирующий, что белорусский лидер не является «Чык-Чырыком». С помощью этого прозвища комик в своих выступлениях парадировал Лукашенко.
Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии. Минский суд признал комика виновным в разжигании вражды, клевете на президента Белоруссии и его оскорблении.
*Instagram — принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией
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