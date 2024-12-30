30 декабря 2024

Комик Комиссаренко отреагировал мемом на новость о своем заочном сроке

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссаренко переопубликовал мем, связанный с новостью о его осуждении и приговоре
Комиссаренко переопубликовал мем, связанный с новостью о его осуждении и приговоре Фото:

Комик Вячеслав Комиссаренко опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией) мем в ответ на его заочное осуждение и арест в родной стране. В публикации была использована поддельная справка, якобы выданная на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В сторис комика переопубликован пост, в котором размещен ненастоящий документ, в шуточной форме констатирующий, что белорусский лидер не является «Чык-Чырыком». С помощью этого прозвища комик в своих выступлениях парадировал Лукашенко.

Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии. Минский суд признал комика виновным в разжигании вражды, клевете на президента Белоруссии и его оскорблении.

*Instagram — принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией

Сторис Славы Комиссаренко
Сторис Славы Комиссаренко
Фото:

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Комик Вячеслав Комиссаренко опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией) мем в ответ на его заочное осуждение и арест в родной стране. В публикации была использована поддельная справка, якобы выданная на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. В сторис комика переопубликован пост, в котором размещен ненастоящий документ, в шуточной форме констатирующий, что белорусский лидер не является «Чык-Чырыком». С помощью этого прозвища комик в своих выступлениях парадировал Лукашенко. Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии. Минский суд признал комика виновным в разжигании вражды, клевете на президента Белоруссии и его оскорблении. *Instagram — принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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