Комика Комиссаренко приговорили к 6 годам лишения свободы

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Комиссаренко признали виновным в разжигании вражды и клевете на Лукашенко
Комиссаренко признали виновным в разжигании вражды и клевете на Лукашенко Фото:

Комика Вячеслава Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии общего режима. Соответствующее решение вынес Минский суд, признав комика виновным в разжигании вражды, клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его оскорблении.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — сообщает белорусское издание «Белта». Отмечается, что дело рассматривалось в порядке спецпроизводства, по его итогам комик обвинен по трем статьям Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что Мингорсуд заочно рассматривает дело Комиссаренко, который проживает за рубежом и обвиняется в оскорблении и клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в разжигании социальной вражды. Комиссаренко уехал из России на Украину якобы из-за боязни преследования белорусским КГБ, пишет деловое издание «Взгляд».

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Комика Вячеслава Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии общего режима. Соответствующее решение вынес Минский суд, признав комика виновным в разжигании вражды, клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его оскорблении. «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — сообщает белорусское издание «Белта». Отмечается, что дело рассматривалось в порядке спецпроизводства, по его итогам комик обвинен по трем статьям Уголовного кодекса. Ранее стало известно, что Мингорсуд заочно рассматривает дело Комиссаренко, который проживает за рубежом и обвиняется в оскорблении и клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в разжигании социальной вражды. Комиссаренко уехал из России на Украину якобы из-за боязни преследования белорусским КГБ, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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