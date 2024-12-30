Комика Комиссаренко приговорили к 6 годам лишения свободы

Комика Вячеслава Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии общего режима. Соответствующее решение вынес Минский суд, признав комика виновным в разжигании вражды, клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его оскорблении.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — сообщает белорусское издание «Белта». Отмечается, что дело рассматривалось в порядке спецпроизводства, по его итогам комик обвинен по трем статьям Уголовного кодекса.
Ранее стало известно, что Мингорсуд заочно рассматривает дело Комиссаренко, который проживает за рубежом и обвиняется в оскорблении и клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в разжигании социальной вражды. Комиссаренко уехал из России на Украину якобы из-за боязни преследования белорусским КГБ, пишет деловое издание «Взгляд».
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