Трех свердловчан освободили из украинского плена

31 декабря 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

Обмен прошел по формуле «150 на 150» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трое военных вернулись в родную Свердловскую область из украинского плена. Сейчас они находятся в Белоруссии, но скоро приедут домой. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова. «В трех семьях сейчас плачут все от радости, их близкие вернулись из плена только что. Сейчас пока не дома, но уже вне опасности, с ними наши военные и Татьяна Николаевна Москалькова. Они в Белоруссии, почти дома», — пояснила Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Обмен пленными между Украиной и Россией 30 декабря прошел по формуле «150 на 150». Всего с начала 2024 года в Свердловскую область вернулись 29 военнопленных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трое военных вернулись в родную Свердловскую область из украинского плена. Сейчас они находятся в Белоруссии, но скоро приедут домой. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова. «В трех семьях сейчас плачут все от радости, их близкие вернулись из плена только что. Сейчас пока не дома, но уже вне опасности, с ними наши военные и Татьяна Николаевна Москалькова. Они в Белоруссии, почти дома», — пояснила Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Обмен пленными между Украиной и Россией 30 декабря прошел по формуле «150 на 150». Всего с начала 2024 года в Свердловскую область вернулись 29 военнопленных.