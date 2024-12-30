30 декабря 2024

Крым столкнулся с комбинированной ночной атакой ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате работы российских систем ПВО было сбито два беспилотника самолетного типа
В результате работы российских систем ПВО было сбито два беспилотника самолетного типа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над акваторией Черного моря в ночь с 30 на 31 декабря были уничтожены два беспилотника самолетного типа. В Севастополе были слышны громкие звуки, которые являлись следствием отражения атаки надводных беспилотников ВСУ. По предварительным данным, был уничтожен безэкипажный катер (БЭК).

«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации уничтожен 1 БЭК», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

Отмечается, что в регионе продолжается контроль обстановки. Глава города призвал жителей находиться в безопасных местах.

Вечером 30 декабря также был сбит дрон ВСУ над Орловской областью. Его уничтожили российские военные, передает телеканал 360.

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Над акваторией Черного моря в ночь с 30 на 31 декабря были уничтожены два беспилотника самолетного типа. В Севастополе были слышны громкие звуки, которые являлись следствием отражения атаки надводных беспилотников ВСУ. По предварительным данным, был уничтожен безэкипажный катер (БЭК). «Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации уничтожен 1 БЭК», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Отмечается, что в регионе продолжается контроль обстановки. Глава города призвал жителей находиться в безопасных местах. Вечером 30 декабря также был сбит дрон ВСУ над Орловской областью. Его уничтожили российские военные, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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