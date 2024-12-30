Крым столкнулся с комбинированной ночной атакой ВСУ

Над акваторией Черного моря в ночь с 30 на 31 декабря были уничтожены два беспилотника самолетного типа. В Севастополе были слышны громкие звуки, которые являлись следствием отражения атаки надводных беспилотников ВСУ. По предварительным данным, был уничтожен безэкипажный катер (БЭК).
«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации уничтожен 1 БЭК», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
Отмечается, что в регионе продолжается контроль обстановки. Глава города призвал жителей находиться в безопасных местах.
Вечером 30 декабря также был сбит дрон ВСУ над Орловской областью. Его уничтожили российские военные, передает телеканал 360.
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