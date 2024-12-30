В ХМАО директор магазина напал на покупателей

В Нижневартовске директор магазина «Магнит» напал на покупателя и ударил его, обвинив в порче товара. Об этом стало известно СМИ.
«На нас с другом напал директор сего заведения Максим. Обвинил меня в воровстве, хотя подобный товара в магазине не реализовывался. Зная об этом, Максим требовал чек на покупку, препятствовал выходу из магазина. Максим ударил моего друга ладонью в лицо, меня, повалив на пол, ударил ногой в область головы», — приводит слова вартовчанина телеканал N1.
По словам местного жителя, директор магазина использовал нецензурную брань и угрожал расправой во время разговора. Также житель Нижневартовска поделился, что это не первый раз, когда директор применял к нему силу. Мужчина после случившегося написал заявление в полицию.
Корреспондент URA.RU направил запросы в УМВД по ХМАО Югре и в пресс-службу ПАО «Магнит» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на них ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция взялась за историю с дракой школьника и директора. По информации из соцсетей, якобы пьяный ученик избил руководителя школы Излучинска.
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