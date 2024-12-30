Ким Чен Ын обратился к россиянам по случаю Нового года

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем послании пожелал России и ее президенту Владимиру Путину победы в текущих конфликтах и успехов в управлении страной. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы Новый 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России победят неонацистов и достигнут великой победы. Также пожелал товарищу Владимиру Владимировичу Путину еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством, а российскому народу — процветания, благосостояния и счастья», — говорится в сообщении.
Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул теплые отношения между Россией и КНДР и выразил готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами. Он также отметил отважность российской армии и направил поздравления всем военнослужащим и народу России.
Обмен поздравлениями между лидерами России и КНДР в преддверии Нового 2025 года продолжает традицию дипломатического общения на высоком уровне. Владимир Путин, направив поздравления ряду мировых лидеров, включая Ким Чен Ына, подчеркивает важность поддержания и развития двусторонних отношений. Это в свою очередь находит отклик в посланиях Ким Чен Ына, выражающего готовность к укреплению стратегического партнерства между странами.
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