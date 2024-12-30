30 декабря 2024
29 декабря 2024

Боец СВО поздравил магнитогорцев с Новым годом. Видео

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Боец передал магнитогорцам привет от первой инженерной штурмовой бригады
Боец передал магнитогорцам привет от первой инженерной штурмовой бригады Фото:

Жителям Магнитогорска Челябинской области участник специальной военной операции передал привет с боевой позиции. Он также поздравил земляков с Новым годом.

«Магнитогорск, всем привет от первой инженерной штурмовой бригады. Всех магнитогорцев хочу поздравлять с новым годом», — сообщил боец в видео-приветствии.

Он пожелал жителям города удачи, благополучия и мирного неба над головой. Бойцы из Магнитогорска нередко шлют приветы землякам. В ноябре они поделились видео, снятым после освобождения Селидово — города в Покровском районе Донецкой народной республики.

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Жителям Магнитогорска Челябинской области участник специальной военной операции передал привет с боевой позиции. Он также поздравил земляков с Новым годом. «Магнитогорск, всем привет от первой инженерной штурмовой бригады. Всех магнитогорцев хочу поздравлять с новым годом», — сообщил боец в видео-приветствии. Он пожелал жителям города удачи, благополучия и мирного неба над головой. Бойцы из Магнитогорска нередко шлют приветы землякам. В ноябре они поделились видео, снятым после освобождения Селидово — города в Покровском районе Донецкой народной республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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