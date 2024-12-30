Жителям Магнитогорска Челябинской области участник специальной военной операции передал привет с боевой позиции. Он также поздравил земляков с Новым годом.
«Магнитогорск, всем привет от первой инженерной штурмовой бригады. Всех магнитогорцев хочу поздравлять с новым годом», — сообщил боец в видео-приветствии.
Он пожелал жителям города удачи, благополучия и мирного неба над головой. Бойцы из Магнитогорска нередко шлют приветы землякам. В ноябре они поделились видео, снятым после освобождения Селидово — города в Покровском районе Донецкой народной республики.
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