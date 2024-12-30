Суд Сеула выдал ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи

Суд столицы Южной Кореи выдал правоохранительным органам страны право на арест президента Юн Сок Еля. Ранее он был отправлен в отставку в связи с кратковременным введением им военного положения. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
«Во вторник суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов о задержании президента Юн Сок Еля, объявленного в отставку в связи с кратковременным введением им военного положения. Это сделало его первым действующим президентом Южной Кореи, подвергшимся аресту», — сообщает южнокорейское СМИ.
По информации источника агентства, бывшего главу обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью. «Ренхап» отметил, что Юн Сок Ель проигнорировал все повестки на допрос.
Ранее сообщалось о том, что Юн Сок Еля ограничили в передвижении. Ему запретили совершать поездки.
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