30 декабря 2024

Суд Сеула выдал ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи

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Привилегия президентского иммунитета в Южной Корее не распространяется на обвинения в мятеже
Привилегия президентского иммунитета в Южной Корее не распространяется на обвинения в мятеже Фото:
новость из сюжета
Южная Корея ввела военное положение

Суд столицы Южной Кореи выдал правоохранительным органам страны право на арест президента Юн Сок Еля. Ранее он был отправлен в отставку в связи с кратковременным введением им военного положения. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Во вторник суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов о задержании президента Юн Сок Еля, объявленного в отставку в связи с кратковременным введением им военного положения. Это сделало его первым действующим президентом Южной Кореи, подвергшимся аресту», — сообщает южнокорейское СМИ.

По информации источника агентства, бывшего главу обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью. «Ренхап» отметил, что Юн Сок Ель проигнорировал все повестки на допрос.

Ранее сообщалось о том, что Юн Сок Еля ограничили в передвижении. Ему запретили совершать поездки.

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Суд столицы Южной Кореи выдал правоохранительным органам страны право на арест президента Юн Сок Еля. Ранее он был отправлен в отставку в связи с кратковременным введением им военного положения. Об этом сообщает агентство «Ренхап». «Во вторник суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов о задержании президента Юн Сок Еля, объявленного в отставку в связи с кратковременным введением им военного положения. Это сделало его первым действующим президентом Южной Кореи, подвергшимся аресту», — сообщает южнокорейское СМИ. По информации источника агентства, бывшего главу обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью. «Ренхап» отметил, что Юн Сок Ель проигнорировал все повестки на допрос. Ранее сообщалось о том, что Юн Сок Еля ограничили в передвижении. Ему запретили совершать поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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