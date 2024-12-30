30 декабря 2024

Россиянам рассказали о росте социальных пенсий в 2025 году

Бессараб: соцпенсии вырастут на 14,75%, начиная с апреля 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Получателям социальных пенсий пообещали индексацию в апреле 2025 года
Получателям социальных пенсий пообещали индексацию в апреле 2025 года Фото:

В России с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%. Об этом заявила член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб.

«Социальная пенсия в 2025 году будет проиндексирована на 14,75%. Индексация произойдет с 1 апреля 2025 года», — сказала в беседе с РИА Новости Бессараб.

Она уточнила, что бюджетные показатели на 2026 и 2027 годы являются плановыми. В 2025 году они могут быть пересмотрены в ходе корректировки бюджета фонда социального и пенсионного страхования.

Социальная пенсия представляет собой ежемесячное государственное пособие, выплачиваемое инвалидам, детям, лицам, не имеющим возможности работать. На нее также могут рассчитывать пенсионеры, у которых отсутствует необходимый трудовой стаж. 

Как URA.RU писало ранее, с 2025 года размер страховых пенсий для пенсионеров будет увеличен на 7,3%. Это изменение коснется как работающих, так и неработающих граждан. В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии по старости. В 2025 году она составит 24059,12 рубля, сообщает телеканал 360

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%. Об этом заявила член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб. «Социальная пенсия в 2025 году будет проиндексирована на 14,75%. Индексация произойдет с 1 апреля 2025 года», — сказала в беседе с РИА Новости Бессараб. Она уточнила, что бюджетные показатели на 2026 и 2027 годы являются плановыми. В 2025 году они могут быть пересмотрены в ходе корректировки бюджета фонда социального и пенсионного страхования. Социальная пенсия представляет собой ежемесячное государственное пособие, выплачиваемое инвалидам, детям, лицам, не имеющим возможности работать. На нее также могут рассчитывать пенсионеры, у которых отсутствует необходимый трудовой стаж.  Как URA.RU писало ранее, с 2025 года размер страховых пенсий для пенсионеров будет увеличен на 7,3%. Это изменение коснется как работающих, так и неработающих граждан. В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии по старости. В 2025 году она составит 24059,12 рубля, сообщает телеканал 360. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...