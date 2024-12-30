Россиянам рассказали о росте социальных пенсий в 2025 году

В России с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%. Об этом заявила член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб.
«Социальная пенсия в 2025 году будет проиндексирована на 14,75%. Индексация произойдет с 1 апреля 2025 года», — сказала в беседе с РИА Новости Бессараб.
Она уточнила, что бюджетные показатели на 2026 и 2027 годы являются плановыми. В 2025 году они могут быть пересмотрены в ходе корректировки бюджета фонда социального и пенсионного страхования.
Социальная пенсия представляет собой ежемесячное государственное пособие, выплачиваемое инвалидам, детям, лицам, не имеющим возможности работать. На нее также могут рассчитывать пенсионеры, у которых отсутствует необходимый трудовой стаж.
Как URA.RU писало ранее, с 2025 года размер страховых пенсий для пенсионеров будет увеличен на 7,3%. Это изменение коснется как работающих, так и неработающих граждан. В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии по старости. В 2025 году она составит 24059,12 рубля, сообщает телеканал 360.
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