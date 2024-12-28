Минтруд: россиян ждет доиндексация пенсий в 2025 году

С начала 2025 года пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 7,3%, причем увеличение выплаты ожидается как для работающих, так и неработающих граждан. Об этом сообщает Минтруд. Далее пенсии увеличат до уровня текущей инфляции.
«Страховые пенсии с 1 января 2025 года как для неработающих, так и для работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%. При этом в феврале их дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года», — подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в разговоре с журналистами ТАСС.
Он обозначил, что в феврале пенсионеры получат увеличенную выплату, а также доплату за январь. По словам Костякова, индексация в целом затронет 37 миллионов человек.
О пенсионной доиндексации депутаты Госдумы предупреждали еще в начале декабря. Также ранее говорили о том, что пенсионеры могут получить в декабре двойную пенсию. Причем пенсию за январь обещали начислить с учетом индексации.
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