В ХМАО помогут с арендой жителям, пострадавшим при пожаре в деревянной аварийке

Жителям Лянтора (Сургутский район ХМАО), которые пострадали при пожаре в деревянной аварийке местные власти помогут с поиском жилья. Погорельцам частично компенсируют аренду жилья на один год, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
«Для пострадавших в пожаре в Сургутском районе выплачивается материальная помощь из бюджета администрации поселения, а также из бюджета муниципалитета. Район частично компенсирует аренду жилья на один год, льготным категориям — на 3 года. Предусмотрены выплаты от Агентства социального благополучия населения Югры», — рассказал Трубецкой в своем telegram-канале.
Также в мэрии договорились с надзорным органом об ускоренной выдаче справок о том, что квартиры пострадали при возгорании, которые нужны для оформления выплат и компенсаций. Вместо 30 дней ожидания, жители увидят эти документы уже через несколько дней после обращения.
Пожар в двухэтажном двухподъездном аварийном деревянном доме случился в Лянторе 30 декабря. Губернатор ХМАО взял ситуацию с возгоранием в Лянторе под личный контроль. Из пожара вывели девять человек, для всех пострадавших готовили пункты размещения. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух погибших женщин. В следкоме по факту случившегося завели уголовное дело.
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