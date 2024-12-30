Украина массово атаковала Смоленскую область, начался пожар на топливном комплексе

Атака украинских БПЛА привела к серьезному возгоранию на объекте топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Об этом сообщил глава муниципального образования «Ярцевский район» Роман Захаров.
«Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания», — заявил Захаров в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас на месте работают расчеты МЧС, которые занимаются ликвидацией огня. Также ведется расследование для установления причин и обстоятельств произошедшего.
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