30 декабря 2024

Украина массово атаковала Смоленскую область, начался пожар на топливном комплексе

Захаров: Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате атаки произошло возгорание на топливном комплексе
В результате атаки произошло возгорание на топливном комплексе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атака украинских БПЛА привела к серьезному возгоранию на объекте топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Об этом сообщил глава муниципального образования «Ярцевский район» Роман Захаров.

«Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания», — заявил Захаров в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас на месте работают расчеты МЧС, которые занимаются ликвидацией огня. Также ведется расследование для установления причин и обстоятельств произошедшего. 

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Атака украинских БПЛА привела к серьезному возгоранию на объекте топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Об этом сообщил глава муниципального образования «Ярцевский район» Роман Захаров. «Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания», — заявил Захаров в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас на месте работают расчеты МЧС, которые занимаются ликвидацией огня. Также ведется расследование для установления причин и обстоятельств произошедшего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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