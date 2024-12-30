Губернатор Смоленской области рассказал о последствиях массовой атаки БПЛА

В Смоленской области средствами ПВО была отражена атака украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, один из беспилотников разбился на территории нефтебазы, что привело к возгоранию.
«Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО Министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА», — заявил Анохин в своем telegram-канале. Он также добавил, что обломки дрона вызвали разлив топлива и последующее возгорание.
В настоящее время спасательные службы активно работают над локализацией пожара. Губернатор подчеркнул, что угрозы для жилых объектов нет. Граждан просят не приближаться к местам падения обломков и сообщать о находках по номеру экстренной службы 112.
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