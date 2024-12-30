30 декабря 2024

Губернатор Смоленской области рассказал о последствиях массовой атаки БПЛА

Анохин: в Ярцевском районе средствами ПВО была подавлена атака украинских БПЛА
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Анохин попросил граждан не приближаться к местам падения обломков
Анохин попросил граждан не приближаться к местам падения обломков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Смоленской области средствами ПВО была отражена атака украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, один из беспилотников разбился на территории нефтебазы, что привело к возгоранию.

«Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО Министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА», — заявил Анохин в своем telegram-канале. Он также добавил, что обломки дрона вызвали разлив топлива и последующее возгорание.

В настоящее время спасательные службы активно работают над локализацией пожара. Губернатор подчеркнул, что угрозы для жилых объектов нет. Граждан просят не приближаться к местам падения обломков и сообщать о находках по номеру экстренной службы 112.

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В Смоленской области средствами ПВО была отражена атака украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, один из беспилотников разбился на территории нефтебазы, что привело к возгоранию. «Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО Министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА», — заявил Анохин в своем telegram-канале. Он также добавил, что обломки дрона вызвали разлив топлива и последующее возгорание. В настоящее время спасательные службы активно работают над локализацией пожара. Губернатор подчеркнул, что угрозы для жилых объектов нет. Граждан просят не приближаться к местам падения обломков и сообщать о находках по номеру экстренной службы 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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