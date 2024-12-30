«Жили на необитаемом острове»: что известно о споре Хинштейна с пенсионером из Суджи о компенсациях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с инициативными группами переселенцев из курского приграничья поспорил с пенсионером Валерием Моисеевым из Суджи. Моисеев настоятельно требовал увеличить суммы выплат до миллиона рублей. В ответ Хинштейн указал на существующие меры поддержки, которые направлены на помощь всем пострадавшим. Подробности в материале URA.RU.
Спор между Хинштейном и жителем Суджи
Недавний спор между Александром Хинштейном и жителем Суджи 62-летним Валерием Моисеевым привлек внимание общественности. Во время встречи Моисеев выразил недовольство по поводу компенсаций за утрату имущества. Он заявил, что местные жители многие годы не обращались за помощью, ведь до вторжения Украины они жили относительно спокойно, а сейчас испытывают большие трудности из-за утраты жилья.
Требования Валерия Моисеева
Моисеев обозначил конкретные озабоченности. По его словам, жилищные сертификаты, которые они получили, не смогут покрыть стоимость потерянного жилья. Он подчеркнул, что ныне предоставленные суммы — единовременная выплата размером десять тысяч рублей, 75 тысяч рублей за частичную утрату имущества и 150 тысяч рублей за полную утрату — уже потрачены на аренду и продукты. Также, по словам Моисеева, в будущем понадобятся дополнительные средства для восстановления жилья в Судже. Пенсионер предложил увеличить сумму компенсаций до одного миллиона рублей, заявив, что их прежние дома в Судже были хорошими, и это заслуживает должной оценки со стороны государства.
Ответ Хинштейна
Врио губернатора Хинштейн напомнил о продолжающихся военных действиях и необходимости восстановления региона, подчеркнув, что внимание также уделяется жителям других районов, которые оказались в более сложной ситуации. Он выразил недоумение по поводу слов Моисеева, который утверждал, что до начала вторжения Украины жители не обращались за помощью. Как будто до 2022 года они жили «на необитаемом острове», не получая никакой поддержки от государства, включая дороги, пенсии и другие социальные блага, удивился глава региона.
Кроме того, врио губернатора сообщил, что выданный сертификат полностью покроет стоимость утраченного жилья в Судже. На встрече он также предложил создать фонд, через который будет предоставляться помощь наиболее нуждающимся гражданам.
Новшества в социальной поддержке
По итогам обсуждения был разработан новый проект постановления правительства Курской области, который предусматривает внедрение ряда нововведений для решения проблем жителей, лишившихся жилья. Одним из значительных изменений стало увеличение срока действия жилищных сертификатов с шести до двенадцати месяцев. Это означает, что жители смогут приобрести жилье даже в случае, если не успеют сделать это в установленный срок. Кроме того, расширен круг лиц, имеющих право на получение сертификатов: теперь в приоритетной группе находятся не только льготники-собственники, но и члены их семей, а также жители, зарегистрировавшие свою собственность до 6 августа 2024 года.
Как помогают жителям Суджи
Жительница Суджи Светлана Алексеевна поблагодарила врио губернатора Александра Хинштейна за изменения в постановлении, которые позволяют получать жилищные сертификаты жителям приграничья, оформившим жилье до 6 августа 2024 года. Ранее сертификаты выдавали только тем, кто зарегистрировал недвижимость до 24 февраля 2022 года, что оставляло Светлану без поддержки, хотя она ветеран труда и долгие годы работала на призывном участке. Теперь же новые меры поддержки распространяются на всех жителей, регистрирующих имущество до указанного срока, включая ветеранов. Хинштейн подчеркнул важность этих изменений для восстановления справедливости для жителей региона.
Как жили суджане в условиях оккупации ВСУ
Жители Суджи Наталья Разуменко и ее дочь Анастасия Клименко рассказали о тяжелых условиях жизни после захвата города украинскими войсками. Они провели более трех месяцев в оккупации, лишенные электричества, газа и воды. В интервью РИА Новости они поделились, что им приходилось готовить еду на мангале и копать картошку на огородах. Клименко отметила, что за это время они не могли нормально мыться, а Разуменко рассказала о ночных бомбежках.
Что произошло с домами жителей Суджи
Семья из Суджи была вынуждена покинуть свой дом из-за обстрелов со стороны ВСУ и переехать в Курск. Там местная жительница предоставила им временное жилье. После переезда они узнали, что в их прежнем доме теперь живут польские наемники, о чем им сообщили местные жители. Кроме того, младший сын семьи получил уведомление о подписке на польский YouTube-канал, что лишь подтвердило их подозрения. Военкор RT Валентин Горшенин посетил эту семью, привез с собой подарки: планшет для дистанционного обучения и теплые вещи. Эти вещи были приобретены на средства, собранные подписчиками RT.
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