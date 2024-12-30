30 декабря 2024

Хинштейн вступил в спор с жителем Суджи по поводу компенсаций

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Хинштейн заявил, что выплата для жителей Курской области не изменится
Александр Хинштейн заявил, что выплата для жителей Курской области не изменится Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Размер выплат для покупки нового имущества взамен утраченного для эвакуированных жителей приграничных районов в Курской области останется неизменным. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн во время общения с инициативными группами переселенцев, ему возразил местный житель. Видео с выступлением было опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Пенсионер из Суджи, Валерий Моисеев, рассказал о своих трудностях после эвакуации. Он получил сертификат на покупку нового жилья, но не имеет средств на ремонт и покупку мебели и техники из-за низкого размера пенсии. Моисеев предложил увеличить суммы выплат до одного миллиона рублей, добавив: «У нас было все: мы ничего не просили, мы помогали армии, у нас были прекрасные дома», — поделился он своими переживаниями.

Александр Хинштейн отреагировал на предложение Моисеева, заявив о неполном понимании ситуации со стороны пенсионера. Губернатор прокомментировал: «У меня такое ощущение, что вы до 2022 года существовали на необитаемом острове. В конце концов будто не государство вам платило пенсию, а она откуда-то приходила сама по себе», — выразил свою точку зрения Хинштейн.

В Курской области после диверсионных действий ВСУ около 4600 жителей уже получили сертификаты на покупку нового жилья, а еще около 9000 заявлений на компенсацию найма жилья находятся в обработке. Эта мера поддержки призвана помочь переселенцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, при этом многие из них уже вернулись в регион.

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Размер выплат для покупки нового имущества взамен утраченного для эвакуированных жителей приграничных районов в Курской области останется неизменным. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн во время общения с инициативными группами переселенцев, ему возразил местный житель. Видео с выступлением было опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте». Пенсионер из Суджи, Валерий Моисеев, рассказал о своих трудностях после эвакуации. Он получил сертификат на покупку нового жилья, но не имеет средств на ремонт и покупку мебели и техники из-за низкого размера пенсии. Моисеев предложил увеличить суммы выплат до одного миллиона рублей, добавив: «У нас было все: мы ничего не просили, мы помогали армии, у нас были прекрасные дома», — поделился он своими переживаниями. Александр Хинштейн отреагировал на предложение Моисеева, заявив о неполном понимании ситуации со стороны пенсионера. Губернатор прокомментировал: «У меня такое ощущение, что вы до 2022 года существовали на необитаемом острове. В конце концов будто не государство вам платило пенсию, а она откуда-то приходила сама по себе», — выразил свою точку зрения Хинштейн. В Курской области после диверсионных действий ВСУ около 4600 жителей уже получили сертификаты на покупку нового жилья, а еще около 9000 заявлений на компенсацию найма жилья находятся в обработке. Эта мера поддержки призвана помочь переселенцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, при этом многие из них уже вернулись в регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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