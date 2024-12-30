Украина атаковала Брянскую область 19 БПЛА

Брянская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Системы ПВО сбили и уничтожили 19 БПЛА, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украина совершила очередную массированную атаку по территории нашей области. Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявил Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, все атаки были успешно отражены, а цели уничтожены. Глава региона также выразил благодарность всем подразделениям, выполняющим задачи по защите Брянской области и всей России.
Ранее атаке украинских БПЛА подверглась Смоленская область. Обломки дронов упали на нефтебазу, в результате чего вспыхнул пожар. На месте работают расчеты МЧС.
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