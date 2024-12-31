Стало известно, скольким россиянам проиндексируют пенсию в 2025 году

В 2025 году пенсии работающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,3%, что затронет около девяти млн человек. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Речь идет об около девяти млн работающих пенсионеров, кто получит уже проиндексированные пенсии», — передает слова Нилова ТАСС. Он добавил, что индексация пройдет с 1 января, а в феврале пенсии могут быть дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года.
Нилов отметил, что правительство может скорректировать индексацию в зависимости от реальной инфляции. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возобновлении индексации выплат работающим пенсионерам, приостановленной с 2016 года, которая будет учитываться при расчете пенсий после завершения трудовой деятельности.
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