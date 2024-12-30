Девелоперам ХМАО поставят новые условия застройки районов по КРТ

Строительным компаниям в ХМАО, которые возводят жилье в рамках комплексного развития территорий, предстоит заниматься и созданием инфраструктуры. Это станет обязательным после вступления в силу изменений в Градкодексе. О том, как будет работать механизм в Югре URA.RU попросило рассказать строительного эксперта и гендиректора СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана.
«КРТ на сегодня рассматривается как магистральный путь к гармоничному городскому пространству. И ключевой вопрос этого механизма — сбалансированность интересов жителей, инвесторов, застройщиков и органов власти. С принятием поправок в Градкодекс все признались себе и друг другу: строить жилье без социальной инфраструктуры нельзя. Такие микрорайоны не нравятся людям», — поясняет Чабан.
Застройка районов социальными объектами должна стать обязательной в марте 2025 года. После вступления в силу поправок на федеральном уровне, инфраструктуру будут создавать не после завершения домов, а параллельно. «Прописали в законе также и то, к чему уже подошла практика: нужно в проектах КРТ „на берегу“ определять источники финансирования строительства соцобъектов. И это не обязательно должны быть инвестиции застройщика. Это может быть как бюджетное финансирование, так и инфраструктурные кредиты», — резюмирует эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске планируют застроить территорию в старой части города в рамках КРТ. Тогда речь шла о микрорайонах 1п и 9п в так называемом Старом Вартовске — там может появиться жилая многоквартирная застройка.
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