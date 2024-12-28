Российские войска на третьем году проведения СВО освободили 190 населенных пунктов: карта

По итогам 2024 года ВС РФ продвинулись на 4,5 тысячи квадратных километров
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Российские войска уверенно удерживали инициативу на фронте в 2024 году
Российские войска уверенно удерживали инициативу на фронте в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Третий год специальной военной операции (СВО) для российской армии стал знаковым. По итогам 2024 года российские войска освободили свыше 190 населенных пунктов и продвинулись на 4,5 тысячи квадратных километров, что значительно изменило ситуацию на фронте и расставило новые акценты в военном противостоянии. Подробнее в материале URA.RU.

Ухудшение положения ВСУ

Согласно оценкам, ВСУ столкнулись с серьезными трудностями в 2024 году. Уменьшив явным образом свои резервы, украинская армия оказалась не готова к активному сопротивлению на всех направлениях фронта. В результате этого Украина теряла территории с более высоким темпом, чем ранее, что стало следствием масштабной потери ключевых опорных пунктов, которые считались практически неприступными. Система обороны в Донбассе испытала серьезные разрушения, что повлияло на стратегические возможности ВСУ.

Стратегическая инициатива и успехи российских войск

Российские войска уверенно удерживали стратегическую инициативу на фронте, эффективно действуя как на передовой, так и в тылу украинской армии. По данным Минобороны, ВС РФ продвигались со средней скоростью до 30 квадратных километров в сутки. Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих. Заметно увеличили свою численность также и ряды российской армии — каждый день на службу по контракту поступали более тысячи человек.

Какие города освободили в 2024 году

В ходе спецоперации ВС РФ установили контроль над 4,5 тысячи квадратных километров территории. Также освобождено более 190 населенных пунктов.

В январе были освобождены села Каменка, Веселое, Красногоровка, Степовое, Северное и Ласточкино (под Авдеевкой). В феврале произошла операция по освобождению самой Авдеевки. В марте освободили Первомайское

В апреле состоялось освобождение Очеретино, Бердычей, Новокалиново и Керамика, а также был начат штурм Часового Яра. В мае освобождены села Борисовка, Гатище, Глубокое и Старица. В июне Уманское, Георгиевка и Победа. В июле установлен контроль над микрорайоном Канал в Часовом Яре. В августе завершено освобождение Нью-Йорка и Новогродовки.

В сентябре под контроль ВС РФ попали Украинск и Гродовка. В октябре успешно взят Угледар, а также образован котел под Ольгино. Также начался штурм огнеупорного завода в Часовом Яре, и был нанесен удар по заводу «Южмаш» ракетой «Орешник».

В декабре продолжались операции по зачистке Курахова и Дзержинска, велись бои за Великую Новоселку, осуществился прорыв к центру Купянска и форсирование Оскола. Также было освобождено Двуречное.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Как восстанавливают инфраструктуру в Донбассе

На фоне освобожденных городов и сел активно продолжается восстановление инфраструктуры. На всех уровнях реализуются проекты по восстановлению жилья, дорог и социальных объектов. В Донецкой и Луганской Народных Республиках в 2024 году было восстановлено свыше тысячи объектов.

Согласно информации главы ДНР Дениса Пушилина, за период с января по ноябрь восстановлено 1,7 тысячи объектов. Среди них: одна тысяча многоквартирных домов, 16 административных зданий, 261 объект социальной сферы, 223 объекта социальной инфраструктуры, 108 учебных заведений, 76 детских садов, 39 объектов социально-культурного назначения, 35 учреждений здравоохранения и три спортивных объекта.

Слаженные действия местных властей сделали возможным восстановление ключевой инфраструктуры, в том числе дорог и социальных учреждений, что значительно повысило качество жизни жителей региона. Создаются новые парки, спортивные площадки, благоустраиваются общественные пространства, что, в свою очередь, способствует возвращению мирной жизни и восстановлению социальной активности на этих территориях.

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Третий год специальной военной операции (СВО) для российской армии стал знаковым. По итогам 2024 года российские войска освободили свыше 190 населенных пунктов и продвинулись на 4,5 тысячи квадратных километров, что значительно изменило ситуацию на фронте и расставило новые акценты в военном противостоянии. Подробнее в материале URA.RU. Ухудшение положения ВСУ Согласно оценкам, ВСУ столкнулись с серьезными трудностями в 2024 году. Уменьшив явным образом свои резервы, украинская армия оказалась не готова к активному сопротивлению на всех направлениях фронта. В результате этого Украина теряла территории с более высоким темпом, чем ранее, что стало следствием масштабной потери ключевых опорных пунктов, которые считались практически неприступными. Система обороны в Донбассе испытала серьезные разрушения, что повлияло на стратегические возможности ВСУ. Стратегическая инициатива и успехи российских войск Российские войска уверенно удерживали стратегическую инициативу на фронте, эффективно действуя как на передовой, так и в тылу украинской армии. По данным Минобороны, ВС РФ продвигались со средней скоростью до 30 квадратных километров в сутки. Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих. Заметно увеличили свою численность также и ряды российской армии — каждый день на службу по контракту поступали более тысячи человек. Какие города освободили в 2024 году В ходе спецоперации ВС РФ установили контроль над 4,5 тысячи квадратных километров территории. Также освобождено более 190 населенных пунктов. В январе были освобождены села Каменка, Веселое, Красногоровка, Степовое, Северное и Ласточкино (под Авдеевкой). В феврале произошла операция по освобождению самой Авдеевки. В марте освободили Первомайское В апреле состоялось освобождение Очеретино, Бердычей, Новокалиново и Керамика, а также был начат штурм Часового Яра. В мае освобождены села Борисовка, Гатище, Глубокое и Старица. В июне Уманское, Георгиевка и Победа. В июле установлен контроль над микрорайоном Канал в Часовом Яре. В августе завершено освобождение Нью-Йорка и Новогродовки. В сентябре под контроль ВС РФ попали Украинск и Гродовка. В октябре успешно взят Угледар, а также образован котел под Ольгино. Также начался штурм огнеупорного завода в Часовом Яре, и был нанесен удар по заводу «Южмаш» ракетой «Орешник». В декабре продолжались операции по зачистке Курахова и Дзержинска, велись бои за Великую Новоселку, осуществился прорыв к центру Купянска и форсирование Оскола. Также было освобождено Двуречное. Как восстанавливают инфраструктуру в Донбассе На фоне освобожденных городов и сел активно продолжается восстановление инфраструктуры. На всех уровнях реализуются проекты по восстановлению жилья, дорог и социальных объектов. В Донецкой и Луганской Народных Республиках в 2024 году было восстановлено свыше тысячи объектов. Согласно информации главы ДНР Дениса Пушилина, за период с января по ноябрь восстановлено 1,7 тысячи объектов. Среди них: одна тысяча многоквартирных домов, 16 административных зданий, 261 объект социальной сферы, 223 объекта социальной инфраструктуры, 108 учебных заведений, 76 детских садов, 39 объектов социально-культурного назначения, 35 учреждений здравоохранения и три спортивных объекта. Слаженные действия местных властей сделали возможным восстановление ключевой инфраструктуры, в том числе дорог и социальных учреждений, что значительно повысило качество жизни жителей региона. Создаются новые парки, спортивные площадки, благоустраиваются общественные пространства, что, в свою очередь, способствует возвращению мирной жизни и восстановлению социальной активности на этих территориях.
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