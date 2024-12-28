Российские войска на третьем году проведения СВО освободили 190 населенных пунктов: карта

Третий год специальной военной операции (СВО) для российской армии стал знаковым. По итогам 2024 года российские войска освободили свыше 190 населенных пунктов и продвинулись на 4,5 тысячи квадратных километров, что значительно изменило ситуацию на фронте и расставило новые акценты в военном противостоянии. Подробнее в материале URA.RU.
Ухудшение положения ВСУ
Согласно оценкам, ВСУ столкнулись с серьезными трудностями в 2024 году. Уменьшив явным образом свои резервы, украинская армия оказалась не готова к активному сопротивлению на всех направлениях фронта. В результате этого Украина теряла территории с более высоким темпом, чем ранее, что стало следствием масштабной потери ключевых опорных пунктов, которые считались практически неприступными. Система обороны в Донбассе испытала серьезные разрушения, что повлияло на стратегические возможности ВСУ.
Стратегическая инициатива и успехи российских войск
Российские войска уверенно удерживали стратегическую инициативу на фронте, эффективно действуя как на передовой, так и в тылу украинской армии. По данным Минобороны, ВС РФ продвигались со средней скоростью до 30 квадратных километров в сутки. Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих. Заметно увеличили свою численность также и ряды российской армии — каждый день на службу по контракту поступали более тысячи человек.
Какие города освободили в 2024 году
В ходе спецоперации ВС РФ установили контроль над 4,5 тысячи квадратных километров территории. Также освобождено более 190 населенных пунктов.
В январе были освобождены села Каменка, Веселое, Красногоровка, Степовое, Северное и Ласточкино (под Авдеевкой). В феврале произошла операция по освобождению самой Авдеевки. В марте освободили Первомайское
В апреле состоялось освобождение Очеретино, Бердычей, Новокалиново и Керамика, а также был начат штурм Часового Яра. В мае освобождены села Борисовка, Гатище, Глубокое и Старица. В июне Уманское, Георгиевка и Победа. В июле установлен контроль над микрорайоном Канал в Часовом Яре. В августе завершено освобождение Нью-Йорка и Новогродовки.
В сентябре под контроль ВС РФ попали Украинск и Гродовка. В октябре успешно взят Угледар, а также образован котел под Ольгино. Также начался штурм огнеупорного завода в Часовом Яре, и был нанесен удар по заводу «Южмаш» ракетой «Орешник».
В декабре продолжались операции по зачистке Курахова и Дзержинска, велись бои за Великую Новоселку, осуществился прорыв к центру Купянска и форсирование Оскола. Также было освобождено Двуречное.
Как восстанавливают инфраструктуру в Донбассе
На фоне освобожденных городов и сел активно продолжается восстановление инфраструктуры. На всех уровнях реализуются проекты по восстановлению жилья, дорог и социальных объектов. В Донецкой и Луганской Народных Республиках в 2024 году было восстановлено свыше тысячи объектов.
Согласно информации главы ДНР Дениса Пушилина, за период с января по ноябрь восстановлено 1,7 тысячи объектов. Среди них: одна тысяча многоквартирных домов, 16 административных зданий, 261 объект социальной сферы, 223 объекта социальной инфраструктуры, 108 учебных заведений, 76 детских садов, 39 объектов социально-культурного назначения, 35 учреждений здравоохранения и три спортивных объекта.
Слаженные действия местных властей сделали возможным восстановление ключевой инфраструктуры, в том числе дорог и социальных учреждений, что значительно повысило качество жизни жителей региона. Создаются новые парки, спортивные площадки, благоустраиваются общественные пространства, что, в свою очередь, способствует возвращению мирной жизни и восстановлению социальной активности на этих территориях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.