На Украине прогремела серия взрывов

В городе Шостка, расположенном на Украине, произошла серия взрывов. Разрушены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Несколько инфраструктурных объектов разрушены в городе Шостке», — говорится в материале. Там добавили, что в населенном пункте произошло несколько взрывов,
Режим воздушной тревоги введен по всей Украине. Подробности о происшествии пока не сообщаются, заключили в издании.
В Киеве ранее также произошли сильные взрывы. Глава городской администрации Сергей Попко объявил воздушную тревогу и призвал жителей оставаться в укрытиях. Мэр Виталий Кличко сообщил об угрозе баллистических ракет.
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