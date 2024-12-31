На Украине прогремела серия взрывов

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В Шостке прогремели взрывы
В Шостке прогремели взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Шостка, расположенном на Украине, произошла серия взрывов. Разрушены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Несколько инфраструктурных объектов разрушены в городе Шостке», — говорится в материале. Там добавили, что в населенном пункте произошло несколько взрывов, 

Режим воздушной тревоги введен по всей Украине. Подробности о происшествии пока не сообщаются, заключили в издании.

В Киеве ранее также произошли сильные взрывы. Глава городской администрации Сергей Попко объявил воздушную тревогу и призвал жителей оставаться в укрытиях. Мэр Виталий Кличко сообщил об угрозе баллистических ракет.

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В городе Шостка, расположенном на Украине, произошла серия взрывов. Разрушены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает украинское издание «Страна». «Несколько инфраструктурных объектов разрушены в городе Шостке», — говорится в материале. Там добавили, что в населенном пункте произошло несколько взрывов,  Режим воздушной тревоги введен по всей Украине. Подробности о происшествии пока не сообщаются, заключили в издании. В Киеве ранее также произошли сильные взрывы. Глава городской администрации Сергей Попко объявил воздушную тревогу и призвал жителей оставаться в укрытиях. Мэр Виталий Кличко сообщил об угрозе баллистических ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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