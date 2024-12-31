Россиянам объяснили, можно ли шуметь в новогоднюю ночь

Адамс: не во всех регионах РФ разрешается шуметь в новогоднюю ночь
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Режим тишины сохраняется и во время новогодней ночи, заявил Адамс
Режим тишины сохраняется и во время новогодней ночи, заявил Адамс Фото:

Вопрос шумных новогодних празднований актуален во многих регионах России. Несмотря на праздничную атмосферу, законы о тишине остаются в силе, однако их применение варьируется в зависимости от региона. Об этом рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Несмотря на праздничный дух, законодательство о тишине в России действует, хотя нюансы зависят от региона. Новый год не всегда становится исключением: далеко не во всех субъектах России есть специальные послабления для этой ночи», — передает слова Адамса RT

Он добавил, что на федеральном уровне нормы связаны с санитарными требованиями, в то время как региональные законы определяют конкретные временные рамки ночного покоя и размеры штрафов. Некоторые регионы, например Самарская область и Санкт-Петербург, разрешают шуметь до определенного времени, в то время как в Москве и Свердловской области таких послаблений нет.

Если соседи создают слишком много шума, вы можете позвонить в полицию по номеру 112. Правоохранители обязаны отреагировать на звонок, заключил Адамс.

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Вопрос шумных новогодних празднований актуален во многих регионах России. Несмотря на праздничную атмосферу, законы о тишине остаются в силе, однако их применение варьируется в зависимости от региона. Об этом рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. «Несмотря на праздничный дух, законодательство о тишине в России действует, хотя нюансы зависят от региона. Новый год не всегда становится исключением: далеко не во всех субъектах России есть специальные послабления для этой ночи», — передает слова Адамса RT.  Он добавил, что на федеральном уровне нормы связаны с санитарными требованиями, в то время как региональные законы определяют конкретные временные рамки ночного покоя и размеры штрафов. Некоторые регионы, например Самарская область и Санкт-Петербург, разрешают шуметь до определенного времени, в то время как в Москве и Свердловской области таких послаблений нет. Если соседи создают слишком много шума, вы можете позвонить в полицию по номеру 112. Правоохранители обязаны отреагировать на звонок, заключил Адамс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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