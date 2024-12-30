СКР возбудит дело из-за завода, который испортил воздух в Чебаркульском районе

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело из-за завода, который коптит небо в чебаркульском поселке Боровой (Челябинская область). Как сообщила пресс-служба ведомства, жители пожаловались на едкий дым и неприятный запах.
«Бастрыкин дал указание и. о. руководителя Следственного управления СКР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщает пресс-служба ведомства. Исполнение этого поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства
На основании жалоб жителей, в поселке Боровом проводилась процессуальная проверка, результаты которой и послужили основанием для возбуждения уголовного дела. В социальных сетях местные жители активно обсуждают проблему, отмечая, что завод продолжает работать в обычном режиме несмотря на проведение проверок.
В июле сельчане отметили, что у них участились головные боли, еду приходится мыть по нескольку раз, а белье покрывается сажей. Изначально на месте завода работала животноводческая площадка, которая жителям не мешала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!