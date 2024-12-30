30 декабря 2024

СКР возбудит дело из-за завода, который испортил воздух в Чебаркульском районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело из-за завода в Чебаркульском районе Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело из-за завода, который коптит небо в чебаркульском поселке Боровой (Челябинская область). Как сообщила пресс-служба ведомства, жители пожаловались на едкий дым и неприятный запах.

«Бастрыкин дал указание и. о. руководителя Следственного управления СКР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщает пресс-служба ведомства. Исполнение этого поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства

На основании жалоб жителей, в поселке Боровом проводилась процессуальная проверка, результаты которой и послужили основанием для возбуждения уголовного дела. В социальных сетях местные жители активно обсуждают проблему, отмечая, что завод продолжает работать в обычном режиме несмотря на проведение проверок.

В июле сельчане отметили, что у них участились головные боли, еду приходится мыть по нескольку раз, а белье покрывается сажей. Изначально на месте завода работала животноводческая площадка, которая жителям не мешала.

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Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело из-за завода, который коптит небо в чебаркульском поселке Боровой (Челябинская область). Как сообщила пресс-служба ведомства, жители пожаловались на едкий дым и неприятный запах. «Бастрыкин дал указание и. о. руководителя Следственного управления СКР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщает пресс-служба ведомства. Исполнение этого поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства На основании жалоб жителей, в поселке Боровом проводилась процессуальная проверка, результаты которой и послужили основанием для возбуждения уголовного дела. В социальных сетях местные жители активно обсуждают проблему, отмечая, что завод продолжает работать в обычном режиме несмотря на проведение проверок. В июле сельчане отметили, что у них участились головные боли, еду приходится мыть по нескольку раз, а белье покрывается сажей. Изначально на месте завода работала животноводческая площадка, которая жителям не мешала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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