Путин поручил обеспечить переход к модели роста с низкой инфляцией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поручил правительству и ЦБ обеспечить сбалансированный переход к модели роста без ущерба экономике
Путин поручил правительству и ЦБ обеспечить сбалансированный переход к модели роста без ущерба экономике Фото:

Правительство РФ совместно с Банком России должны обеспечить сбалансированный переход к модели роста с низкой инфляцией и безработицей. Соответствующее поручение выпустил президент РФ Владимир Путин.

«Обеспечение перехода к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне при условии недопущения формирования структурных дисбалансов в российской экономике», — говорится в поручении президента. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. 

По итогам последнего заседания Центробанк РФ заявил, что годовая инфляция в России в начале следующего года продолжит расти, достигнув максимальных значений к апрелю. При этом ожидается, что к 2026 году уровень инфляции достигнет целевых значений в 4%. Как отметили в регуляторе, для этого может дополнительно потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ совместно с Банком России должны обеспечить сбалансированный переход к модели роста с низкой инфляцией и безработицей. Соответствующее поручение выпустил президент РФ Владимир Путин. «Обеспечение перехода к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне при условии недопущения формирования структурных дисбалансов в российской экономике», — говорится в поручении президента. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.  По итогам последнего заседания Центробанк РФ заявил, что годовая инфляция в России в начале следующего года продолжит расти, достигнув максимальных значений к апрелю. При этом ожидается, что к 2026 году уровень инфляции достигнет целевых значений в 4%. Как отметили в регуляторе, для этого может дополнительно потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...