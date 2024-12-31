Путин поручил обеспечить переход к модели роста с низкой инфляцией

Правительство РФ совместно с Банком России должны обеспечить сбалансированный переход к модели роста с низкой инфляцией и безработицей. Соответствующее поручение выпустил президент РФ Владимир Путин.
«Обеспечение перехода к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне при условии недопущения формирования структурных дисбалансов в российской экономике», — говорится в поручении президента. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.
По итогам последнего заседания Центробанк РФ заявил, что годовая инфляция в России в начале следующего года продолжит расти, достигнув максимальных значений к апрелю. При этом ожидается, что к 2026 году уровень инфляции достигнет целевых значений в 4%. Как отметили в регуляторе, для этого может дополнительно потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики.
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