Пермская мэрия требует компанию центрального рынка освободить участок

В арбитражный суд Пермского края поступили иски департамента земельных отношений администрации Перми к директору ООО «ТК „Центральный“ Ревазу Шенгелия. Власти ссылаются на нецелевое использование двух участков по улице Борчанинова и требуют освободить их. Об этом говорится в определении суда.
«Департамент подал иск, требуя от ответчика в течение 10 дней устранить нарушения земельного законодательства, связанные с нецелевым использованием земельного участка. Ответчик должен освободить участок площадью 10,8 тыс. кв. м. от нестационарных торговых объектов. Участок находится между улицами Борчанинова, Эпроновская и Баковый переулок и предназначен для строительства многоквартирных домов с нежилыми помещениями на первых этажах», — пишет «Коммерсант -Прикамье» со ссылкой на судебные документы.
Во втором иске идет речь о земельном участке площадью 741 кв. м. на ул. Шоссе Космонавтов, 20, который предназначен для жилого строительства. Департамент требует от предпринимателя в течение 10 дней освободить участок, снося торговые объекты «Gold smoke» и «Антиквариат».
Ранее стало известно, что мэрия Перми выявила нарушения в использовании участков Центрального рынка. В Арбитражный суд Пермского края поступили иски к ООО «ТК „Центральный“» и владельцу Центральным рынком Ревазу Шенгелии.
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