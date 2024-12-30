Мэр Екатеринбурга отстоял схему отношений с элитой — ценой разноса от Матвиенко и судов

Алексей Орлов отказался вмешиваться в спор вокруг второго «Екатеринбург-Сити»

31 декабря 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Для Алексея Орлова год был непростым Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Алексей Орлов сумел отстоять собственную схему отношений с городским крупным бизнесом, отказавшись вмешиваться в мощный конфликт вокруг строительства второго «Екатеринбург-Сити». Хотя давление на него, как выяснило URA.RU, было колоссальным. И якобы именно в рамках этого давления Орлов подвергся публичной критике со стороны председателя Совфеда России Валентины Матвиенко, утверждают собеседники агентства. Развитие сюжета ожидается уже в первом полугодии 2025-го. В 2015 году компания «Брусника» Алексея Круковского выиграла аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории (РЗТ) за Макаровским мостом и улицей Челюскинцев. Спустя четыре года землю в этом квартале (0,7 га на ул. Энергостроителей, 7) неожиданно получила фирма «Энергия» Александра Невмержицкого. Ей сначала выдали градостроительный план земельного участка (мэрия), а потом — разрешение на строительство многоэтажки (минстрой). Начались суды, и минстрой свое разрешение отозвал. По данным URA.RU, в 2021 году Круковский обратился к новому мэру Орлову и его профильному заму Рустаму Галямову с просьбой усадить его и Невмержицкого за стол переговоров. Спустя год или чуть больше обе стороны подтвердили администрации, что конфликт исчерпан, Круковский покупает землю у Невмержицкого, вспомнил источник агентства в Главархитектуры. «Исходя из этого мэрия и утверждала новый проект планировки территории, предусматривающий дом на Энергостроителей, 7», — объяснил собеседник. Алексей Круковский «зашел» на территорию еще в 2015 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Однако впоследствии выяснилось, что на этапе подписания сделка сорвалась, и Невмержицкий — якобы возмущенный тем, что представители «Брусники» пытались сбить обговоренную цену, не приходили к нотариусу, — уступил участок владельцу БЦ «Высоцкий» Андрею Гавриловскому. И уже от мэрии (она имеет полномочия с 2022 года) Гавриловский в декабре 2023-го получил новое разрешение на строительство ЖК «Дом 7». А в июне 2024-го мэрия согласовала Гавриловскому увеличение площади застройки и этажности объекта. «Брусника» пытается оспорить это через суд. Прокуратура выступает на ее стороне. В материалах ведомства, которые имеются в распоряжении URA.RU, говорится, что «на дату выдачи разрешения на строительство вид разрешенного использования земельного участка <…> не соответствовал градостроительному регламенту», а «проектная документация объекта не соответствует проекту планировки и проекту межевания территории». Андрей Гавриловский получил разрешение на стройку в декабре 2023-го Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Круковский параллельно просил Орлова и Галямова как-то повлиять на Гавриловского — чтобы тот продал свою землю. Получив жесткий отказ, Круковский обратился к товарищам во власти — в том числе окружной. В конце лета и начале осени Орлову дважды „рекомендовали обратить внимание на ситуацию“. И оба раза он сказал, что со стороны администрации никаких нарушений нет, вмешиваться он не будет», — поделился второй свидетель интриги. Третий источник, подтверждая эту версию, обращает внимание, что губернатор Евгений Куйвашев, прекрасно знакомый с Круковским, с Орловым на эту тему не говорил. «Если бы Орлов и Галямов надавили на Гавриловского, заставили его уступить, это имело бы колоссальные последствия для рынка: все застройщики увидели бы, что условия не равны, есть фавориты, способные вот так решать вопросы. Это обнулило бы всю работу мэрии по установлению прозрачности в отрасли», — объяснил принципиальность начальства собеседник. В октябре в рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации Матвиенко, заслушав доклады, внезапно попросила уделить внимание общественному транспорту в Екатеринбурге и посоветовала Орлову, находившемуся в зале, почаще ездить на метро, автобусах, трамваях и троллейбусах. Сенсационное заявление еще долго обсуждалось в СМИ и соцсетях. «Это был „привет“ Орлову за „Бруснику“ от друзей Круковского», — утверждает один из собеседников URA.RU, близких к Орлову. Об этом же корреспонденту заявил собеседник, близкий к региональному правительству. Транспортную реформу Алексей Орлов и Рустам Галямов продвигают с конца 2023-го Фото: Илья Московец © URA.RU Было обидно — ведь для Орлова и Галямова (с 1 января курирует еще и транспорт) большая транспортная реформа, одобренная Куйвашевым в конце 2023-го, была главной темой года. Их усилиями привлекались деньги из «области», закупались десятки новых машин, а прямо сейчас меняется схема организации перевозок. На заявление Матвиенко Орлов отреагировал поездками на метро и в троллейбусе, посещениями депо. И смелыми анонсами на 2025-й. В конце ноября областной суд принял решение в пользу Гавриловского и администрации. «Брусника» готовится к обжалованию вердикта, подтвердили URA.RU в пресс-службе компании. Комментировать другие обстоятельства конфликта там не стали. Один из источников агентства рассказал, что перед Новым годом Круковский приходил в мэрию, чтобы сгладить противоречия. Чем закончилась беседа, неизвестно. Корреспондент также обратился за комментарием к Рустаму Галямову. Он в ответ предложил дождаться окончания разбирательства. «Сейчас могу лишь сказать, что администрация действует только в правовом поле. Надеюсь, справедливость в итоге восторжествует», — отметил при этом чиновник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Алексей Орлов сумел отстоять собственную схему отношений с городским крупным бизнесом, отказавшись вмешиваться в мощный конфликт вокруг строительства второго «Екатеринбург-Сити». Хотя давление на него, как выяснило URA.RU, было колоссальным. И якобы именно в рамках этого давления Орлов подвергся публичной критике со стороны председателя Совфеда России Валентины Матвиенко, утверждают собеседники агентства. Развитие сюжета ожидается уже в первом полугодии 2025-го. В 2015 году компания «Брусника» Алексея Круковского выиграла аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории (РЗТ) за Макаровским мостом и улицей Челюскинцев. Спустя четыре года землю в этом квартале (0,7 га на ул. Энергостроителей, 7) неожиданно получила фирма «Энергия» Александра Невмержицкого. Ей сначала выдали градостроительный план земельного участка (мэрия), а потом — разрешение на строительство многоэтажки (минстрой). Начались суды, и минстрой свое разрешение отозвал. По данным URA.RU, в 2021 году Круковский обратился к новому мэру Орлову и его профильному заму Рустаму Галямову с просьбой усадить его и Невмержицкого за стол переговоров. Спустя год или чуть больше обе стороны подтвердили администрации, что конфликт исчерпан, Круковский покупает землю у Невмержицкого, вспомнил источник агентства в Главархитектуры. «Исходя из этого мэрия и утверждала новый проект планировки территории, предусматривающий дом на Энергостроителей, 7», — объяснил собеседник. Однако впоследствии выяснилось, что на этапе подписания сделка сорвалась, и Невмержицкий — якобы возмущенный тем, что представители «Брусники» пытались сбить обговоренную цену, не приходили к нотариусу, — уступил участок владельцу БЦ «Высоцкий» Андрею Гавриловскому. И уже от мэрии (она имеет полномочия с 2022 года) Гавриловский в декабре 2023-го получил новое разрешение на строительство ЖК «Дом 7». А в июне 2024-го мэрия согласовала Гавриловскому увеличение площади застройки и этажности объекта. «Брусника» пытается оспорить это через суд. Прокуратура выступает на ее стороне. В материалах ведомства, которые имеются в распоряжении URA.RU, говорится, что «на дату выдачи разрешения на строительство вид разрешенного использования земельного участка <…> не соответствовал градостроительному регламенту», а «проектная документация объекта не соответствует проекту планировки и проекту межевания территории». «Круковский параллельно просил Орлова и Галямова как-то повлиять на Гавриловского — чтобы тот продал свою землю. Получив жесткий отказ, Круковский обратился к товарищам во власти — в том числе окружной. В конце лета и начале осени Орлову дважды „рекомендовали обратить внимание на ситуацию“. И оба раза он сказал, что со стороны администрации никаких нарушений нет, вмешиваться он не будет», — поделился второй свидетель интриги. Третий источник, подтверждая эту версию, обращает внимание, что губернатор Евгений Куйвашев, прекрасно знакомый с Круковским, с Орловым на эту тему не говорил. «Если бы Орлов и Галямов надавили на Гавриловского, заставили его уступить, это имело бы колоссальные последствия для рынка: все застройщики увидели бы, что условия не равны, есть фавориты, способные вот так решать вопросы. Это обнулило бы всю работу мэрии по установлению прозрачности в отрасли», — объяснил принципиальность начальства собеседник. В октябре в рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации Матвиенко, заслушав доклады, внезапно попросила уделить внимание общественному транспорту в Екатеринбурге и посоветовала Орлову, находившемуся в зале, почаще ездить на метро, автобусах, трамваях и троллейбусах. Сенсационное заявление еще долго обсуждалось в СМИ и соцсетях. Было обидно — ведь для Орлова и Галямова (с 1 января курирует еще и транспорт) большая транспортная реформа, одобренная Куйвашевым в конце 2023-го, была главной темой года. Их усилиями привлекались деньги из «области», закупались десятки новых машин, а прямо сейчас меняется схема организации перевозок. На заявление Матвиенко Орлов отреагировал поездками на метро и в троллейбусе, посещениями депо. И смелыми анонсами на 2025-й. В конце ноября областной суд принял решение в пользу Гавриловского и администрации. «Брусника» готовится к обжалованию вердикта, подтвердили URA.RU в пресс-службе компании. Комментировать другие обстоятельства конфликта там не стали. Один из источников агентства рассказал, что перед Новым годом Круковский приходил в мэрию, чтобы сгладить противоречия. Чем закончилась беседа, неизвестно. Корреспондент также обратился за комментарием к Рустаму Галямову. Он в ответ предложил дождаться окончания разбирательства. «Сейчас могу лишь сказать, что администрация действует только в правовом поле. Надеюсь, справедливость в итоге восторжествует», — отметил при этом чиновник.