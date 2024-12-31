Кого коснется индексация пенсий в начале 2025 года

Индексация страховой пенсии по старости в 2025 году коснется около семи миллионов работающих пенсионеров. Об этом заявил депутат Госдумы Светлана Бессараб. Политик отметила, что многие работающие пенсионеры повышенную пенсию за январь получили еще до 28 декабря.
«Порядка семи миллионов работающих пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости, это было поручение президента, которое было выполнено Госдумой и правительством», — заявила Бессараб. Ее слова передает РИА «Новости».
Депутат уточнила, что многие пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность и получающие выплаты на банковскую карту, уже к 28 декабря получили увеличенные пенсионные выплаты за январь. По ее словам, в стране получателей страховых пенсий порядка 38 миллионов человек.
Ранее сообщалось, что в 2025 году пенсии работающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,3%. Индексация пенсий должна пройти с 1 января, а в феврале выплаты могут быть дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года, уточнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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