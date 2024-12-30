30 декабря 2024

Максим Фадеев поздравил поклонников с Новым годом и пожелал внутренней гармонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Фадеев поздравил поклонников с Новым годом
Максим Фадеев поздравил поклонников с Новым годом Фото:

Известный продюсер Максим Фадеев, уроженец Курганской области, поделился своими мыслями и пожеланиями в преддверии Нового года. В своем поздравлении он отметил, что уходящий год был для него непростым с разных точек зрения, но он верит, что следующий год принесет что-то очень хорошее.

«Будьте счастливы, мы этого достойны, наша страна этого достойна. Любите друг друга, берегите друг друга, помните о родителях и о Боге (он точно есть)», — сказано в telegram-канале продюсера. Фадеев пожелал всем, кто находится в трудной ситуации или в сложных эмоциональных раздумьях, обрести внутреннюю гармонию. Он выразил надежду, что все плохое будет казаться очень маленьким, а все хорошее — очень большим. 

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков обратился к жителям Курганской области с новогодним поздравлением, подводя итоги года. Он отметил трудности, с которыми столкнулся регион, включая пандемию, природные катаклизмы и участие земляков в специальной военной операции.

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Известный продюсер Максим Фадеев, уроженец Курганской области, поделился своими мыслями и пожеланиями в преддверии Нового года. В своем поздравлении он отметил, что уходящий год был для него непростым с разных точек зрения, но он верит, что следующий год принесет что-то очень хорошее. «Будьте счастливы, мы этого достойны, наша страна этого достойна. Любите друг друга, берегите друг друга, помните о родителях и о Боге (он точно есть)», — сказано в telegram-канале продюсера. Фадеев пожелал всем, кто находится в трудной ситуации или в сложных эмоциональных раздумьях, обрести внутреннюю гармонию. Он выразил надежду, что все плохое будет казаться очень маленьким, а все хорошее — очень большим.  Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков обратился к жителям Курганской области с новогодним поздравлением, подводя итоги года. Он отметил трудности, с которыми столкнулся регион, включая пандемию, природные катаклизмы и участие земляков в специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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