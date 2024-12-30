Мэрия Челябинска готовится к снегопадам

31 декабря 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Мэр Челябинска Алексей Лошкин провел экстренное совещание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Алексей Лошкин 31 декабря провел экстренное совещание, связанное с полученным прогнозом от синоптиков. Власти города переведены на усиленный режим работы. «Экстренные службы предупредили нас о возможном ухудшении погоды. Регион ждут метели и сильный ветер. В связи с этим собрал своих заместителей и глав районов, чтобы акцентировать внимание на возможных рисках и расставить приоритеты», — написал Лошкин в своем telegram-канале. Мэр поставил задачу обеспечить своевременную уборку внутриквартальных дорог и проездов к контейнерным площадкам. Для этого будут задействованы новые трактора, поступившие в распоряжение районов. К регоператору обратились с просьбой вывозить мусор чаще, так как в праздники отходы скапливаются быстро. Отдельный акцент был сделан на безопасности в каникулы, особенно в местах массового скопления людей. «Еще раз подчеркнул важность рекомендации отказа от запуска фейерверков и поддержания общественной безопасности в ледовых городках. Наши коммунальные службы задействованы в полном объеме. Прикладываем все усилия, чтобы система большого города работала слаженно, минимизируя возможные проблемы. При ухудшении погодных условий прошу жителей быть внимательными на дорогах и не подвергать себя опасности», — подвел итог мэр. О надвигающихся снегопадах предупредило Главное управление МЧС по региону. Жителей просят координировать планы с учетом прогнозов синоптиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Челябинска Алексей Лошкин 31 декабря провел экстренное совещание, связанное с полученным прогнозом от синоптиков. Власти города переведены на усиленный режим работы. «Экстренные службы предупредили нас о возможном ухудшении погоды. Регион ждут метели и сильный ветер. В связи с этим собрал своих заместителей и глав районов, чтобы акцентировать внимание на возможных рисках и расставить приоритеты», — написал Лошкин в своем telegram-канале. Мэр поставил задачу обеспечить своевременную уборку внутриквартальных дорог и проездов к контейнерным площадкам. Для этого будут задействованы новые трактора, поступившие в распоряжение районов. К регоператору обратились с просьбой вывозить мусор чаще, так как в праздники отходы скапливаются быстро. Отдельный акцент был сделан на безопасности в каникулы, особенно в местах массового скопления людей. «Еще раз подчеркнул важность рекомендации отказа от запуска фейерверков и поддержания общественной безопасности в ледовых городках. Наши коммунальные службы задействованы в полном объеме. Прикладываем все усилия, чтобы система большого города работала слаженно, минимизируя возможные проблемы. При ухудшении погодных условий прошу жителей быть внимательными на дорогах и не подвергать себя опасности», — подвел итог мэр. О надвигающихся снегопадах предупредило Главное управление МЧС по региону. Жителей просят координировать планы с учетом прогнозов синоптиков.