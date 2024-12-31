США ввели санкции против Центра геополитических экспертиз

США обновили санкционный список. В американский Specially Designated Nationals List (SDN — список подсанкционных лиц) вошли два гражданина РФ и российский Центр геополитических экспертиз.
Согласно заявлению ведомства, опубликованному во вторник, под санкции попали Валерий Коровин 1977-го года рождения, Олеся Менделеева 1981-го года рождения и московский научно-аналитический центр (Международный некоммерческий фонд центр геополитических экспертиз). Эти меры являются частью исполнительных указов 13848 и 14024.
По информации Минфина, Валерий Коровин и Олеся Менделеева имеют связи с государственными структурами России, что стало одной из причин включения их в санкционный список. Центр геополитических экспертиз, по утверждениям американской стороны, занимается деятельностью, подрывающей политическую стабильность в различных странах.
Среди ограничений: заморозка всех активов данных лиц и организации, которые находятся под юрисдикцией США. Кроме того, запрещены любые финансовые операции с указанными лицами и организацией.
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