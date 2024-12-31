США ввели санкции против Центра геополитических экспертиз

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В США ввели санкции против Центра геополитических экспертиз
В США ввели санкции против Центра геополитических экспертиз Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США обновили санкционный список. В американский Specially Designated Nationals List (SDN — список подсанкционных лиц) вошли два гражданина РФ и российский Центр геополитических экспертиз. 

Согласно заявлению ведомства, опубликованному во вторник, под санкции попали Валерий Коровин 1977-го года рождения, Олеся Менделеева 1981-го года рождения и московский научно-аналитический центр (Международный некоммерческий фонд центр геополитических экспертиз). Эти меры являются частью исполнительных указов 13848 и 14024. 

По информации Минфина, Валерий Коровин и Олеся Менделеева имеют связи с государственными структурами России, что стало одной из причин включения их в санкционный список. Центр геополитических экспертиз, по утверждениям американской стороны, занимается деятельностью, подрывающей политическую стабильность в различных странах.

Среди ограничений: заморозка всех активов данных лиц и организации, которые находятся под юрисдикцией США. Кроме того, запрещены любые финансовые операции с указанными лицами и организацией.

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США обновили санкционный список. В американский Specially Designated Nationals List (SDN — список подсанкционных лиц) вошли два гражданина РФ и российский Центр геополитических экспертиз.  Согласно заявлению ведомства, опубликованному во вторник, под санкции попали Валерий Коровин 1977-го года рождения, Олеся Менделеева 1981-го года рождения и московский научно-аналитический центр (Международный некоммерческий фонд центр геополитических экспертиз). Эти меры являются частью исполнительных указов 13848 и 14024.  По информации Минфина, Валерий Коровин и Олеся Менделеева имеют связи с государственными структурами России, что стало одной из причин включения их в санкционный список. Центр геополитических экспертиз, по утверждениям американской стороны, занимается деятельностью, подрывающей политическую стабильность в различных странах. Среди ограничений: заморозка всех активов данных лиц и организации, которые находятся под юрисдикцией США. Кроме того, запрещены любые финансовые операции с указанными лицами и организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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