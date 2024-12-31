Чтобы исключить боли в спине, необходимо носить удобную обувь с мягкой подошвой и менять ее три раза в день. Об этом сообщил реабилитолог Владимир Бондаренко
«На работу идете в кроссовках, в офисе ходите в туфлях или рабочей обуви, а вечером надеваете третью пару — кроссовки или туфли — и в ней гуляете», — сказал врач. Его слова передает «Пятый Канал».
Бондаренко подчеркнул, что самая неудобная обувь — офисная, которая имеет каблуки и узкие носы. Стопа в ней работает неполноценно, это сразу спровоцирует боль в пояснице, заметил специалист.
Любителям босоножек Бондаренко дал совет выбирать модели с хлястиком сзади. По его словам, при ношении шлепанцев человек начинает интуитивно поджимать пальцы, чтобы обувь не слетела с ноги, что также приводит к неправильной работе стопы.
Ранее нейрохирург Петр Волков также указал на неочевидные причины проблем со спиной. Он считает, что игнорирование межпозвонковых грыж может привести к сильным болям в пояснице, онемению конечностей и нарушению двигательной активности. Об этом писал телеканал 360.ru.
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