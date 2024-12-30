Свердловчанка попала в санкционный список США

США добавили двух россиян в Specially Designated Nationals List (SDN — список подсанкционных лиц). Одной из них, судя по открытым данным, могла оказаться уроженка Свердловской области, судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева.
«В список SDN OFAC были добавлены следующие лица: Менделеева Олеся Анатольевна. Москва, Россия. Дата рождения — 1981. Место рождения — Асбест», — говорится в заявлении Министерства финансов США.
Если все же идет про судью Олесю Менделееву, то она известна несколькими громкими делами. Например, в 2022 году она постановила признать виновным муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова за дискредитацию российской армии. Ему назначили семь лет колонии. Это был первый реальный приговор по статье о дискредитации ВС РФ.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Мещанского суда Москвы с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Также США ввели санкции против Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз». Второй россиянин, включенный в список, — Валерий Коровин, 1977 года рождения.
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