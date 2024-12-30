30 декабря 2024

Свердловчанка попала в санкционный список США

США включили в санкционный список московскую судью из Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Олесю Менделееву включили в список 31 декабря (архивное фото)
Олесю Менделееву включили в список 31 декабря (архивное фото) Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США добавили двух россиян в Specially Designated Nationals List (SDN — список подсанкционных лиц). Одной из них, судя по открытым данным, могла оказаться уроженка Свердловской области, судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева.

«В список SDN OFAC были добавлены следующие лица: Менделеева Олеся Анатольевна. Москва, Россия. Дата рождения — 1981. Место рождения — Асбест», — говорится в заявлении Министерства финансов США.

Если все же идет про судью Олесю Менделееву, то она известна несколькими громкими делами. Например, в 2022 году она постановила признать виновным муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова за дискредитацию российской армии. Ему назначили семь лет колонии. Это был первый реальный приговор по статье о дискредитации ВС РФ.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Мещанского суда Москвы с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Также США ввели санкции против Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз». Второй россиянин, включенный в список, — Валерий Коровин, 1977 года рождения.

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США добавили двух россиян в Specially Designated Nationals List (SDN — список подсанкционных лиц). Одной из них, судя по открытым данным, могла оказаться уроженка Свердловской области, судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева. «В список SDN OFAC были добавлены следующие лица: Менделеева Олеся Анатольевна. Москва, Россия. Дата рождения — 1981. Место рождения — Асбест», — говорится в заявлении Министерства финансов США. Если все же идет про судью Олесю Менделееву, то она известна несколькими громкими делами. Например, в 2022 году она постановила признать виновным муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова за дискредитацию российской армии. Ему назначили семь лет колонии. Это был первый реальный приговор по статье о дискредитации ВС РФ. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Мещанского суда Москвы с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. Также США ввели санкции против Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз». Второй россиянин, включенный в список, — Валерий Коровин, 1977 года рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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